Pourquoi les stormtroopers restent un bug persistant de Star Wars

Depuis près de 50 ans, les stormtroopers occupent chaque époque de Star Wars. Mais cinq incohérences reviennent encore, de leur visée à leur recrutement.

En bref Les stormtroopers restent partout dans la saga

Leur fonctionnement interne pose toujours problème

Cinq incohérences reviennent sans cesse

Pendant que Star Wars change d’époque, de ton et de format, une silhouette résiste à tout, le stormtrooper. C’est presque le décor permanent de la saga. Le souci, c’est que plus ces soldats traversent les films et les séries, plus certaines décisions autour d’eux semblent franchement bancales.

Dans A New Hope, ils sont là dès le départ, et ils participent même à un moment fondateur, quand Obi-Wan Kenobi lance à leur attention « Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez ». Depuis, on les recroise dans Andor, Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: The Bad Batch, Star Wars Rebels, la postlogie et The Mandalorian. Autrement dit, impossible de les traiter comme un simple vieux détail de la trilogie originale.

Des soldats partout, une logique parfois introuvable

Ce qui frappe, c’est le contraste entre leur importance visuelle et la fragilité de leur logique interne. Les stormtroopers incarnent la force militaire de l’Empire, puis du Premier Ordre, mais plusieurs de leurs principes de fonctionnement résistent mal à un examen un peu sérieux. Et comme ils reviennent dans quasiment toutes les périodes de la franchise, ces failles finissent par sauter aux yeux.

Le Premier Ordre a choisi la méthode la moins efficace

Le cas du Premier Ordre est peut-être le plus étrange. La postlogie explique qu’une partie de ses stormtroopers, dont Finn, ont été enlevés enfants pour être transformés en soldats. Sur le papier, on comprend l’idée de conditionnement total. En pratique, c’est un choix très lent, parce qu’il faut attendre des années avant d’obtenir des combattants opérationnels.

Il y a autre chose. L’Empire gardait au moins une façade d’ordre et de stabilité. Kidnapper des enfants fait sauter ce masque tout de suite, et crée forcément des familles ennemies. Surtout, rien ne prouve que des recrues arrachées à leur vie seraient plus loyales que des volontaires. Le parcours de Finn montre même l’inverse.

Une armée impériale étonnamment simple à infiltrer

Autre angle mort, la sécurité. Dans Star Wars Rebels, Ezra Bridger parvient à intégrer l’Académie impériale en se faisant passer pour un futur stormtrooper alors qu’il agit comme espion. Même en formation, ça reste étonnamment perméable pour une machine militaire obsédée par le contrôle.

Et ce n’est pas un cas isolé. La première rencontre entre Luke Skywalker et Leia Organa passe par un déguisement de stormtrooper que Luke utilise pour circuler. Pour une troupe censée verrouiller l’espace impérial, ça fait quand même beaucoup de portes entrouvertes.

Clones abandonnés, armures inchangées, précision absente

Le virage le plus curieux concerne les clones. Star Wars: Episode II, Attack of the Clones dévoile les clone troopers et la bataille de Geonosis. Puis Star Wars: Episode III, Revenge of the Sith et Star Wars: The Clone Wars insistent sur leur obéissance, jusqu’aux puces inhibitrices qui permettent à Palpatine d’exécuter l’Order 66 par simple ordre verbal. Remplacer ensuite ces soldats par des humains ajoute des variables, donc du risque de défection. C’est difficile à défendre.

Même flottement du côté du Remnant impérial dans The Mandalorian and Grogu. Ce groupe cherche à rester discret face à la Nouvelle République, mais conserve des armures de stormtroopers immédiatement reconnaissables. Mauvais camouflage.

Et puis il reste la vieille blague, la mauvaise visée. Elle colle si bien à ces soldats qu’elle a quitté le simple gag. On avance parfois que leurs casques limitent la vision, d’ailleurs Luke dit bien qu’il n’y voit presque rien. Mais si le problème vient de l’équipement, pourquoi l’Empire ne l’a-t-il jamais corrigé ? C’est peut-être le vrai sujet, au fond. Dans Star Wars, les stormtroopers servent autant à montrer le pouvoir qu’à exposer ses fissures.