KPop Demon Hunters : le futur de la franchise se dessine

Le court-métrage « Debut: A KPop Demon Hunters Story » pourrait prolonger l’univers du film, mais aucune annonce officielle n’a été faite.

Tl;dr KPop Demon Hunters est devenu le film original le plus regardé de Netflix et son groupe fictif a atteint le sommet du Billboard.

Sony et Netflix envisagent actuellement une suite ou des projets dérivés.

Un court-métrage intitulé « Debut: A KPop Demon Hunters Story » a été repéré, suggérant un spin-off imminent pour prolonger l’univers.

Un phénomène mondial signé Netflix

C’est un raz-de-marée inattendu qu’a provoqué KPop Demon Hunters. Depuis sa sortie sur Netflix cet été, le film d’animation s’est hissé au sommet des classements. Un exploit : jamais une production originale n’avait généré autant de visionnages sur la plateforme, toutes catégories confondues. En quelques semaines, le long-métrage est même devenu le film original le plus regardé de l’histoire du géant du streaming — et il continue d’y figurer dans le Top 10. Mais ce n’est pas tout : la bande-son a franchi les frontières de la fiction, propulsant le groupe féminin fictif en tête du classement Billboard, une première historique pour un collectif issu d’un film.

Une attente fébrile autour de l’univers étendu

Depuis cet engouement massif, les spéculations vont bon train. De nombreux fans réclament un retour rapide dans l’univers coloré et rythmé de ces héroïnes chasseuses de démons. Les rumeurs évoquaient déjà une suite, actuellement en discussions entre l’équipe créative et les studios impliqués (Sony et Netflix). Pourtant, rien ne semblait encore concret. Et puis, récemment, une information a relancé toutes les attentes.

Un mystérieux court-métrage repéré : vers un spin-off imminent ?

Un indice est venu attiser la curiosité des inconditionnels : un bulletin publié par la Motion Pictures Classification and Rating Administration révèle que Sony Pictures Entertainment a enregistré un projet intitulé « Debut: A KPop Demon Hunters Story ». Ce nouveau format court vient d’obtenir une classification « PG » pour « quelques scènes d’action/violence et images effrayantes ». Difficile toutefois de dire quand – et surtout où – ce court-métrage sera diffusé. Plusieurs hypothèses circulent : une mise en ligne rapide sur Netflix, peut-être à l’approche d’Halloween pour coller à l’ambiance, ou une association avec une future sortie cinéma estampillée Sony.

L’avenir reste ouvert mais prometteur

Si les projets liés à la franchise ne sont pas encore figés dans le marbre, une chose paraît certaine : le succès colossal rencontré par KPop Demon Hunters encourage ses producteurs à explorer de nouveaux horizons. À défaut d’un second opus officiel immédiatement, ce court-métrage secret pourrait offrir aux spectateurs impatients un avant-goût des aventures à venir dans cet univers désormais culte.

Pour tous les passionnés et curieux qui espèrent retrouver très vite les chasseuses de démons du K-pop, cette perspective laisse entrevoir un automne animé… et plein de mystères.