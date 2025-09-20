Le futur de Star Trek 4 reste incertain

Le quatrième film Star Trek avec Zachary Quinto pourrait offrir une transition narrative pour perpétuer la saga au cinéma.

Tl;dr Star Trek 4 reste incertain, malgré l’intérêt des fans et la volonté des acteurs historiques comme Zachary Quinto.

Paramount Skydance veut relancer la franchise, mais reste prudent après le succès limité au box-office de Star Trek Beyond.

Une transition narrative est envisagée, permettant de conclure la timeline Kelvin tout en préparant une nouvelle génération pour pérenniser la saga.

Une franchise en attente de renaissance au cinéma

Alors que l’univers Star Trek continue de prospérer sur les écrans télévisés via une profusion de séries originales sur Paramount+, son retour au cinéma tarde à se concrétiser. Près de dix ans après la dernière aventure cinématographique, l’avenir de Star Trek 4 demeure incertain, malgré les efforts répétés du studio et le soutien indéfectible des membres historiques du casting.

Une voix porteuse d’espoir

Parmi ces acteurs engagés, Zachary Quinto, célèbre pour son interprétation de Spock, ne ménage pas ses efforts. Récemment, il confiait au média américain Collider avoir contacté directement le réalisateur et producteur historique J.J. Abrams. Il raconte ainsi : « J’ai écrit à J.J. cette semaine pour lui dire que ce serait vraiment enthousiasmant. Les fans seraient prêts à accueillir un ultime film. Nous en parlons depuis assez longtemps : il est temps d’aller de l’avant ». Un témoignage qui illustre la détermination de l’acteur à voir émerger ce quatrième volet, persuadé qu’un retour du casting d’origine renforcerait le lien avec les spectateurs fidèles.

Une nouvelle dynamique chez Paramount

Depuis peu, la récente fusion entre Paramount et Skydance offre une nouvelle donne. Désormais, Paramount Skydance semble placer la marque Star Trek au cœur de ses priorités stratégiques. Cependant, aucun calendrier officiel ni détail concret n’a filtré concernant la production du prochain film – même si plusieurs projets sont en développement autour des personnages emblématiques comme Kirk et l’équipage de l’Enterprise.

Plusieurs raisons expliquent cette prudence : le dernier opus en date, Star Trek Beyond, malgré un accueil critique positif lors du cinquantième anniversaire de la saga, avait déçu au box-office avec 343,4 millions de dollars récoltés dans le monde — un score modeste pour un blockbuster. Cette performance a pu refroidir certains décideurs passés sur l’idée d’investir dans une nouvelle aventure coûteuse.

La saga Star Trek n’a pas encore dit son dernier mot

Une question majeure se pose désormais : doit-on donner une conclusion à la timeline Kelvin ou préparer un nouveau départ ? Le terme « final movie » utilisé par Zachary Quinto pourrait entrer en collision avec les ambitions commerciales de Paramount, qui verrait plutôt le prochain film comme tremplin vers une nouvelle génération d’acteurs et un renouveau durable — tout en sachant que remplacer les figures iconiques comporte des risques notables auprès du public.

Pour sortir de l’impasse, certains suggèrent que ce quatrième épisode puisse offrir une transition narrative douce : permettre à l’équipe actuelle de transmettre symboliquement le flambeau, tout en préparant la relève pour pérenniser la saga cinématographique. Une chose est sûre : avec une équipe motivée et des enjeux renouvelés, la galaxie Star Trek n’a pas encore dit son dernier mot.