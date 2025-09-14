L’atout majeur de Star Trek: Strange New Worlds pourrait bien se retourner contre la série

La série Star Trek: Strange New Worlds a su séduire grâce à ce qui fait aujourd’hui sa force principale. Pourtant, cet atout majeur pourrait bien, à terme, se retourner contre elle et fragiliser son succès auprès du public.

Tl;dr La série recycle et rend hommage aux anciens « Star Trek ».

« Strange New Worlds » vise à séduire les fans historiques.

Son originalité est questionnée malgré l’enthousiasme de l’équipe.

Hommage ou répétition : le dilemme de la nouveauté

Difficile d’évoquer « Star Trek: Strange New Worlds » sans remarquer combien la série se nourrit du passé. Les aficionados de l’univers imaginé par Gene Roddenberry reconnaîtront instantanément ces clins d’œil omniprésents, parfois jusqu’à la reprise quasi-littérale de scénarios emblématiques. Un exemple frappant : l’épisode final de la première saison, où le capitaine Pike se retrouve plongé au cœur de l’intrigue classique « Balance of Terror ». Plus récemment, le diptyque « Hegemony » transpose les codes de « The Best of Both Worlds » — en troquant simplement les Borgs pour les Gorns. Il est difficile, devant chaque épisode de la saison 3, de ne pas se dire : « Tiens, cela me rappelle tel autre ‘Star Trek’. »

Retour aux sources après une décennie mouvementée

Pourquoi ce regard insistant vers l’arrière ? Il faut remonter à une période charnière pour comprendre : la franchise avait connu un passage à vide après l’accueil mitigé des films produits par J.J. Abrams, puis le virage sombre et feuilletonnant de « Star Trek: Discovery ». C’est dans ce contexte que les showrunners ont lancé « Strange New Worlds », avec une ambition simple : renouer avec un format épisodique optimiste, où chaque membre d’équipage incarne l’idéal utopique originel. Le casting fait d’ailleurs la part belle à des figures familières : Spock (incarné par Ethan Peck), Uhura (Celia Rose Gooding), Chapel (Jess Bush) ou encore Scotty (Martin Quinn). Cette démarche ravit sans doute les inconditionnels ; elle interroge cependant sur sa capacité à s’émanciper des schémas éprouvés.

L’équilibre fragile entre fidélité et innovation

Certains diront que cette formule rassurante frôle parfois l’autoparodie. Après tout, il y a vingt ans déjà, « Voyager » et « Enterprise » peinaient à se renouveler en recyclant leurs glorieux aînés. Pourtant, force est d’admettre que « Strange New Worlds » ne sombre pas dans la routine : chaque épisode déborde d’une énergie contagieuse. Le plaisir qu’a l’équipe à raviver l’esprit « Trek » transparaît sans détour — surtout quand surgissent quelques audaces inattendues, comme le fameux épisode musical « Subspace Rhapsody », véritable ovni dans la galaxie télévisuelle.

Pour mieux cerner ce positionnement délicat, voici trois tendances marquantes observées depuis le lancement :

Nostalgie assumée : trame narrative puisée dans le patrimoine de la saga.

trame narrative puisée dans le patrimoine de la saga. Soutien des fans : choix éditoriaux orientés vers les spectateurs fidèles.

choix éditoriaux orientés vers les spectateurs fidèles. Tentatives d’originalité : épisodes singuliers, mais encore isolés.

Avenir incertain, mais promesse intacte

La saison 3 a même proposé un moment très méta lors d’un épisode centré sur le holodeck : on y évoque ouvertement l’héritage progressiste du tout premier « Star Trek », ainsi que sa capacité à fédérer une communauté engagée. La question demeure : « Strange New Worlds » saura-t-elle perpétuer cet esprit pionnier — ou bien se contentera-t-elle de rejouer inlassablement ses plus grands succès pour un public en déclin ? Pour trancher, il faudra patienter jusqu’à la saison 4, attendue sur Paramount+ en 2026.