Star Trek exauce enfin un vœu de longue date cher aux fans

Après des années d’attente, la franchise Star Trek répond enfin à une demande persistante de ses admirateurs. Cette nouveauté, longuement réclamée, marque un tournant important et suscite déjà l’enthousiasme dans la communauté des fans.

Tl;dr Ortegas enfin mise à l’honneur dans « Terrarium ».

L’épisode explore compassion et alliance improbable avec un Gorn.

Melissa Navia offre une performance marquante et émouvante.

Un personnage trop longtemps sous-exploité

À bord de l’Enterprise, la série Star Trek: Strange New Worlds jongle habilement entre retour de figures mythiques comme Spock, Uhura ou encore Pike, et introduction de nouveaux membres d’équipage tels que La’an Noonien-Singh ou Pelia. Mais, curieusement, une figure pourtant appréciée restait souvent dans l’ombre : la pilote au verbe acéré, Erica Ortegas. Jusqu’ici, ses interventions se résumaient à quelques répliques pleines d’esprit, suscitant même des hashtags comme #MoreOrtegas. Le cri du public a finalement été entendu avec « Terrarium », épisode qui place enfin ce personnage au cœur de l’intrigue.

L’heure de gloire d’Ortegas : survie et alliance inattendue

Dans « Terrarium », le scénario ose isoler Ortegas sur une planète hostile, la forçant à collaborer avec un Gorn — une créature pourtant traditionnellement hostile dans l’univers Trek. Ce ressort scénaristique classique — ennemis contraints de coopérer — aurait pu tomber dans le cliché. Pourtant, porté par la finesse d’écriture et surtout par la performance nuancée de Melissa Navia, il devient le théâtre d’une transformation authentique. La pilote doit lutter contre ses préjugés, notamment en raison de ses expériences passées face aux Gorn. Confrontée à la nécessité de survivre et à une menace commune (de redoutables mille-pattes carnivores), elle découvre chez son adversaire une humanité insoupçonnée.

L’émotion au cœur du récit

Ce rapprochement inattendu donne lieu à quelques moments poignants : lorsque la complicité naissante est brutalement interrompue par l’intervention de La’an, venue secourir Ortegas mais ignorant tout du fragile équilibre établi. Elle abat le Gorn avant toute explication possible. Le choc qui s’empare alors d’Ortegas — superbement interprété par Navia — donne une densité rare à l’épisode. Les scénaristes complexifient encore la situation en introduisant les mystérieux Metrons, architectes invisibles de cette épreuve, qui effacent partiellement la mémoire d’Ortegas… tout en lui laissant celle du lien tissé avec le Gorn. Un choix cruel, entre douleur et espoir.

Nouveaux enjeux pour « Strange New Worlds »

« Terrarium » ne se contente pas de répondre aux attentes des fans. Il s’inscrit aussi dans la grande histoire de Star Trek, en faisant écho à « Arena », épisode culte où Kirk affrontait un Gorn sous l’œil des Metrons. En offrant enfin à Ortegas un épisode centré sur elle, la série prouve combien chaque membre d’équipage mérite sa place dans la lumière. La dynamique d’ensemble n’en sort que renforcée, promettant pour la suite un casting encore plus soudé autour de figures désormais toutes aussi essentielles les unes que les autres.

Impossible après « Terrarium » de considérer Ortegas comme un simple faire-valoir : elle incarne désormais tout ce que « Star Trek » sait offrir quand il conjugue action, émotion… et audace narrative.