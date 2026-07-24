Marvel voit le MCU jusqu’en 2042, mais le pari laisse des doutes réels

Kevin Feige dit que le plan du MCU va désormais jusqu’en 2042. Une ambition énorme, qui dit aussi quelque chose du moment plus fragile que traverse Marvel.

En bref Kevin Feige projette le MCU jusqu’en 2042

Le plan reste mouvant, rien n’est verrouillé

Marvel doit surtout regagner la confiance du public

Se projeter jusqu’en 2042, pour un univers partagé né au cinéma en 2008, c’est énorme. Kevin Feige a expliqué que le plan actuel du MCU allait jusque-là, tout en précisant qu’il était incapable de garantir si ces films existeraient vraiment, ni même si l’équipe en place serait toujours là pour les porter.

2042, une date qui dit surtout l’ampleur du pari

Chez Marvel Studios, planifier loin n’a rien de nouveau. Il faut bien ça quand on aligne films, séries et personnages connectés. Mais 2042, ce n’est plus de l’anticipation classique, c’est presque une projection industrielle. Et Feige le dit lui-même, ce n’est pas une feuille de route gravée dans le marbre. Le détail compte, parce qu’on parle moins d’un calendrier figé que d’une direction.

Des fans partagés entre projection et lassitude

La réaction du public ressemble assez bien au moment que traverse Marvel. D’un côté, certains se réjouissent déjà à l’idée de voir encore des films Avengers dans quinze ou seize ans, presque comme un rendez-vous transmis d’une génération à l’autre.

En face, l’humeur est plus sèche. Pas mal de fans estiment qu’avant de regarder si loin, Marvel ferait mieux d’assurer une vraie régularité sur les deux prochaines années. D’autres rappellent que beaucoup de spectateurs ont déjà du mal à raccrocher les wagons après la phase 4. Le fond du problème est là, clairement, la planification impressionne moins que la capacité à rendre chaque phase lisible et désirable.

Pourquoi le calendrier s’est allongé

En 2022, Feige situait les plans du MCU jusqu’en 2032. Quatre ans plus tard, on a gagné une décennie. L’explication la plus simple tient au ralentissement du rythme. Cette année, seuls deux films MCU sortent au cinéma. L’an prochain, un seul. Si Marvel réduit la cadence pour retrouver un peu de tenue, mécaniquement, l’horizon s’étire.

Et ce n’est pas absurde. Après quelques années inégales, produire moins peut aussi vouloir dire mieux choisir.

Le vrai enjeu, ce n’est pas 2042 mais l’après-âge d’or

Le sujet, au fond, n’est pas la date. C’est l’état du genre. La saga de l’Infini s’est déployée sur onze ans, avec une montée en puissance rare. Aujourd’hui, l’usure des films de super-héros se voit bien davantage dans la culture pop, chez Marvel comme chez DC. Les grosses locomotives restent solides, Spider-Man: Brand New Day ou Avengers: Doomsday devraient attirer du monde, et Doomsday aurait déjà engrangé environ 14 millions d’euros (16,5 millions de dollars) en préventes. Mais le temps où des héros de second plan pouvaient porter n’importe quel blockbuster semble derrière nous.

Rien n’empêche un retour en force. Le marché du divertissement fonctionne par cycles, et un X-Men bien relancé, ou un Black Panther 3 solide, pourrait remettre Marvel dans une dynamique plus nette. Sauf que 2042 ne comptera pas beaucoup si le studio ne retrouve pas d’ici là quelque chose de plus simple, une ligne claire, et des films qui donnent envie de revenir sans devoir consulter une frise avant la séance.