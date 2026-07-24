Pourquoi l’été 2008 reste un cas unique pour les films de super-héros

Cinq films de super-héros ont cohabité en salles en juillet 2008. Un alignement devenu presque impossible avec le streaming et des fenêtres cinéma plus courtes.

En bref Cinq films cohabitaient en salles en juillet 2008

Iron Man et The Dark Knight ont changé le genre

Le streaming rend ce scénario presque impossible aujourd’hui

On parle souvent de saturation super-héroïque. Le paradoxe, c’est qu’au moment où le genre dominait moins qu’aujourd’hui, il pouvait occuper les écrans plus longtemps. En juillet 2008, cinq films de super-héros tournaient en même temps au cinéma. Essayez d’imaginer ça en 2026.

Juillet 2008, une photo impossible à refaire

Durant la semaine du 18 au 24 juillet 2008, vous pouviez voir Iron Man, The Incredible Hulk, Hancock, Hellboy II: The Golden Army et The Dark Knight. Les sorties s’étaient pourtant étalées sur onze semaines, avec Iron Man le 2 mai, puis The Incredible Hulk le 13 juin, Hancock le 2 juillet, Hellboy II: The Golden Army le 11 juillet, et enfin The Dark Knight le 18 juillet.

À ce moment-là, Iron Man n’était plus que dans 375 salles, The Incredible Hulk en occupait encore 656, et les trois autres restaient en large diffusion. Si ce chevauchement a existé, c’est grâce à des fenêtres d’exclusivité cinéma bien plus longues. En 2008, un film pouvait rester des mois, même avec un parc de salles qui se réduisait peu à peu.

Deux films ont changé la grammaire du genre

Tous n’étaient pas ratés, loin de là. Mais deux titres ont vraiment redessiné la carte.

D’un côté, Iron Man termine sa course à environ 538 millions d’euros (585 M$) pour un budget d’environ 138 millions d’euros (150 M$). Surtout, Marvel Studios y glisse la scène post-générique avec Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, face à Tony Stark, incarné par Robert Downey Jr., pour évoquer l’initiative Avengers. Toute la mécanique du MCU part de là, puis s’étire jusqu’à The Avengers en 2012 et, encore aujourd’hui, jusqu’aux films qui mènent vers Avengers: Doomsday.

De l’autre, The Dark Knight signe environ 920 millions d’euros (1 Md$) au box-office mondial avec un budget proche de 170 millions d’euros (185 M$). Christopher Nolan prouve qu’une approche sombre et réaliste peut toucher le grand public. Le problème, c’est que Warner Bros. a ensuite traité ce ton comme une formule générale, jusqu’à Man of Steel, puis Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League. En 2025, le Superman de James Gunn, porté par David Corenswet, a justement pris la direction inverse, plus lumineuse, plus frontale aussi.

Le streaming a cassé ce modèle de circulation

Le vrai basculement vient de la distribution. Avant, la norme dépassait souvent 90 jours en salles. Puis le Covid a accéléré autre chose. Universal Pictures a trouvé un accord avec AMC Theatres pour envoyer certains films en VOD premium après seulement 17 jours, et le reste de l’industrie a suivi.

En 2026, Disney, Paramount et Universal reviennent bien à un minimum de 45 jours. Mais on reste très loin de 2008. Et le box-office décide de plus en plus vite. Masters of the Universe, produit pour environ 156 à 184 millions d’euros (170 à 200 M$), n’a rapporté qu’environ 104 millions d’euros (113,4 M$) et a fini directement sur Prime Video le 22 juillet, 47 jours après sa sortie. Supergirl, autour de 92 millions d’euros (100 M$) au lancement mondial pour un budget d’environ 156 millions d’euros (170 M$), doit arriver en numérique le 28 juillet, soit à peine un mois plus tard. Même le Superman de 2025, à environ 569 millions d’euros (618 M$), n’a tenu que 70 jours avant HBO Max.

Les cinq films sont toujours accessibles, mais plus dans le même cadre

Aujourd’hui, The Dark Knight est sur HBO Max, Iron Man et The Incredible Hulk sur Disney+, Hancock sur Hulu, et Hellboy II: The Golden Army sur Peacock. Tout est disponible, presque tout le temps. Mais plus de la même façon.

Et c’est sans doute ça, le vrai changement. Le cinéma de super-héros n’a pas disparu, il a juste perdu ce temps long qui permettait à plusieurs films de vivre ensemble.