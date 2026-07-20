Christopher Nolan bat déjà son record au box-office avec The Odyssey

Avec environ 237 millions d’euros (257,8 M$) au lancement mondial, The Odyssey offre à Christopher Nolan son meilleur départ, devant Batman.

En bref The Odyssey démarre à environ 237 millions d’euros

Christopher Nolan dépasse enfin ses films Batman

Meilleur lancement live-action de l’année

The Odyssey ouvre à environ 237 millions d’euros (257,8 M$) dans le monde. Pour Christopher Nolan, ce n’est pas juste un très bon week-end, c’est un nouveau record personnel au box-office.

Un départ qui change la hiérarchie

Selon Deadline, le film devrait finir son premier week-end à environ 111 millions d’euros (120,5 M$) sur le marché américain. À l’international, l’épopée fantastique ajoute environ 126 millions d’euros (137,3 M$). Ensemble, cela donne ce total mondial à environ 237 millions d’euros.

Ce chiffre suffit à déplacer tout le classement de la filmographie de Christopher Nolan, du moins sur les ouvertures non corrigées de l’inflation. Et ce n’est pas un détail. Dans une carrière où les sommets commerciaux semblaient déjà bien verrouillés, The Odyssey vient prendre la première place dès son lancement.

Même Batman n’était pas allé aussi vite

On avait fini par considérer les films Batman de Christopher Nolan comme la borne à ne pas dépasser. Il y avait une logique à ça. The Dark Knight et The Dark Knight Rises ont chacun rapporté plus de 920 millions d’euros (1 Md$) dans le monde, et la puissance culturelle de Batman rend ce genre de score très difficile à aller chercher.

Mais en ouverture pure, The Odyssey fait mieux. Nettement. Là où The Dark Knight Rises avait lancé sa course à environ 182 millions d’euros (198 M$), et Oppenheimer à environ 166 millions d’euros (180 M$), le nouveau film grimpe à 237 millions d’euros mondiaux. L’écart est assez net pour qu’il n’y ait pas vraiment de débat.

Pourquoi ce score compte au-delà du simple record

Le plus intéressant, c’est presque le contexte. Les plus gros cartons de Christopher Nolan reposaient jusque-là sur une combinaison redoutable, sa signature de réalisateur et l’énorme traction du cinéma de super-héros. Avec Batman, vous partez déjà avec une icône pop mondiale entre les mains.

Or cette période semble derrière lui. Et malgré ça, The Odyssey fait sauter le verrou. Le film signe même, toujours d’après Deadline, le meilleur démarrage d’un live-action cette année. Bref, ce n’est pas seulement une victoire pour un titre précis. C’est la preuve qu’un nom comme Christopher Nolan peut désormais porter un lancement au niveau des plus grosses franchises, sans cape ni masque. Et pour l’équilibre du box-office, ça compte quand même pas mal.