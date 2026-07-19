The Odyssey relance le box-office et signe déjà un record

Avec environ 16 millions d’euros en avant-premières, le film de Christopher Nolan démarre plus fort que Toy Story 5. Un signal très scruté pour les salles.

En bref The Odyssey démarre à environ 16 millions d’euros

Le film dépasse de peu Toy Story 5

Les salles y voient un vrai test

Environ 16 millions d’euros (17,6 M$). Il n’a fallu qu’une journée à The Odyssey pour signer le meilleur score de previews, autrement dit des séances d’avant-première, enregistré cette année au box-office américain.

Un départ qui change l’humeur du marché

D’après Deadline, le film de Christopher Nolan a généré ce total lors des projections du jeudi 16 juillet. C’est un tout petit écart, mais un écart quand même, face à Toy Story 5, qui avait ouvert à environ 16 millions d’euros (17,5 M$) sur ce terrain-là.

Ce genre de duel à quelques centaines de milliers de dollars près peut sembler anecdotique. En réalité, non. Sur un été où les gros films de studio ont souvent peiné à tenir leur promesse commerciale, voir un titre reprendre la tête aussi vite change le récit autour du marché.

Chez Nolan, ce n’est pas un sommet absolu

Le lancement est solide, mais il faut le remettre à sa place. Pour Christopher Nolan, The Odyssey ne bat pas ses plus gros départs en avant-première.

Le film signe son troisième meilleur score dans cet exercice. Devant lui, on trouve encore The Dark Knight avec environ 17 millions d’euros (18,5 M$), puis The Dark Knight Rises avec à peu près 28 millions d’euros (30,6 M$). Le contraste le plus parlant est ailleurs, face à Oppenheimer, qui avait pris environ 10 millions d’euros (10,5 M$) en 2023. Là, l’écart saute aux yeux.

Résultat, on a un démarrage qui n’est pas historique pour toute la carrière du réalisateur, mais qui reste nettement au-dessus de sa référence la plus récente.

Pourquoi ce score compte au-delà du film

Depuis le début de l’été, les salles attendaient un vrai moteur. Pas juste un film connu, un film capable de redonner un peu d’élan à une saison où plusieurs mastodontes ont déçu à des degrés divers, comme The Mandalorian and Grogu, Supergirl, Masters of the Universe ou encore Moana.

Pendant ce temps, des films d’horreur indépendants comme Backrooms et Obsession ont pris une place inattendue, tandis que Minions et Monsters a démarré sous les projections du week-end du 4 juillet, même si le film doit rester rentable. Le seul gros film estival vraiment en ligne avec les attentes, pour l’instant, reste Toy Story 5, bien parti vers le milliard mondial.

The Odyssey pèse plus lourd qu’un simple bon jeudi. Si cet élan tient, il pourrait devenir le film qui redonne un peu d’air à tout un segment du box-office, celui des grands spectacles censés porter l’été.