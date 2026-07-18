Star Wars a peut-être déjà rangé son Sith le plus intrigant

Introduit à l’écran dans le final de The Acolyte, Darth Plagueis pourrait déjà disparaître des radars. Et ce n’est pas qu’un détail pour Star Wars.

En bref Darth Plagueis a débuté dans The Acolyte

L’arrêt de la série bloque presque toute suite

Les romans restent la piste la plus crédible

Il y a parfois un drôle de timing chez Star Wars. La saga a enfin montré Darth Plagueis à l’écran, puis elle a presque aussitôt coupé la branche qui pouvait mener quelque part.

Une apparition canon, puis le vide

Le 16 juillet 2024, le huitième et dernier épisode de The Acolyte, sobrement intitulé The Acolyte, arrivait sur Disney+. On retient souvent le clin d’œil à Yoda, mais l’autre caméo comptait sans doute davantage pour la mythologie de la saga, la toute première apparition à l’écran de Darth Plagueis.

La scène est brève, muette, presque furtive. On le voit tapi dans une grotte, observant l’échange entre The Stranger et Osha. Justement, c’est ce qui la rendait efficace. Pas une révélation appuyée, pas un grand discours, juste une présence qui ouvrait un futur possible pour la série.

Disney change de cap sur la série live

Sauf que ce futur n’a pas suivi. Disney a annulé The Acolyte, en avançant des inquiétudes autour du budget. Même si la série a continué à attirer des spectateurs après son arrêt, les chances d’un retour paraissent minces.

Et le problème dépasse le seul cas de The Acolyte. Tony Gilroy, le showrunner de Andor, a expliqué que Disney lui avait dit, très directement, « le streaming est mort ». La formule a le mérite d’être claire. Elle dit surtout qu’un modèle s’est essoufflé.

Après la saison 2 de Ahsoka, attendue au début de l’an prochain, il n’y a plus de série live-action Star Wars annoncée. Rien d’autre en production, rien d’autre officialisé. À la place, Lucasfilm remet le cinéma au centre, avec Star Wars: Starfighter, porté par Ryan Gosling pour les 50 ans de la franchise.

Pourquoi un film paraît peu crédible

Sur le papier, on pourrait imaginer un film sur le temps où Palpatine apprenait auprès de Plagueis, en canonisant ce que racontait le roman Darth Plagueis dans l’ancien label Legends. Mais le contexte va dans l’autre sens.

Disney n’a jamais vraiment brillé avec les prolongements du streaming vers les salles. Le cas de The Mandalorian and Grogu, devenu le film Star Wars le moins rentable au box-office selon le texte, ne pousse pas à relancer une intrigue télé sur grand écran. Et puis il y a une fatigue plus large, celle d’une franchise qui a besoin d’idées neuves plutôt que de retourner sans cesse dans son passé.

Le refuge possible des romans et comics

Reste une porte. Moins spectaculaire, mais crédible quand même. La période de la High Republic, où se déroule The Acolyte, est née comme une initiative éditoriale de Lucasfilm, via des romans et des comics.

Si l’écran se ferme, l’histoire de Plagueis peut encore continuer là. Un roman ou une série de comics pourrait reprendre les fils laissés en suspens par The Acolyte. Ce ne serait pas la même chose qu’une incarnation en chair et en os. Mais pour un personnage aussi important dans l’ombre de Star Wars, l’abandon pur et simple ferait franchement tache. Et ça dit quelque chose du moment que traverse la saga, plus prudente, plus ciné, et moins prête à laisser une série installer ses mystères sur la durée.