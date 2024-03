The Acolyte révèle une toute nouvelle ère de Star Wars et annonce la chute des Jedi

Les prémices de la chute de l'Ordre Jedi, qui a commencé durant l'ère de la Haute République, seront retranscrits dans la série télévisée Star Wars: The Acolyte.

Tl;dr Star Wars: The Acolyte se dévoile avec une bande-annonce.

L’histoire se déroule pendant l’ère de la Haute République.

La série suit la décadence de l’Ordre Jedi.

Star Wars: The Acolyte sera diffusée le 4 juin 2024 sur Disney+.

Un nouvel aperçu de Star Wars: The Acolyte

La bande-annonce de Star Wars: The Acolyte nous donne un avant-goût de la chute imminente de l’Ordre Jedi. La série, qui se déroule à l’époque de la Haute République, met en scène Lee Jung-jae dans le rôle de Sol, un maître Jedi, et Amandla Stenberg dans le rôle de Mae, son ancien Padawan devenu une guerrière redoutable.

Un aperçu de l’intrigue

Sol et ses compagnons Jedi mènent une enquête sur le personnage d’Amandla Stenberg , qui s’est lancé dans une série d’attaques contre les Jedi. Parmi les personnages Jedi figurent des personnages familiers comme Maître Kelnacca et Vernestra Rwoh, ainsi que de nouveaux personnages comme Sol, Yord et Maître Indara.

Un combat épique à l’horizon

Un des moments les plus marquants de la bande-annonce de Star Wars: The Acolyte est sans aucun doute lorsque un sabre laser rouge traverse une forêt et que plusieurs Jedi allument leurs sabres lasers. Les Jedi sont repoussés par une puissante Force, ce qui laisse présager un combat épique entre les Jedi et les Sith sur une échelle jamais vue en direct depuis la trilogie préquelle.

Une série très attendue

Depuis son annonce, The Acolyte a su attiser la curiosité des fans de Star Wars. La bande-annonce, avec ses séquences d’action impressionnantes et ses costumes sophistiqués, ne fait qu’augmenter l’excitation autour de cette série. Le premier épisode sortira le 4 juin 2024 sur la plateforme de streaming Disney+.