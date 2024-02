Star Wars : les événements clés de l’Ère de la Haute République

L'Ère de la Haute République dans l'univers Star Wars est marquée par des événements majeurs, ayant une importance capitale tant pour l'Ordre Jedi que pour la République qu'il s'efforçait de protéger bien avant les préquelles.

Une plongée dans l’ère de la Haute République de Star Wars

L’Ère de la Haute République est une époque charnière dans l’univers de Star Wars. Riche en événements significatifs tant pour l’Ordre Jedi que pour la République qu’il cherchait à protéger, cette période a profondément façonné la galaxie.

Les événements marquants de la Haute République

La construction du Flambeau Stellaire, la Bataille de Jedha et l’ascension de Marchion Ro sont autant de moments clés qui ont donné à cette époque son dynamisme. De plus, l’histoire de la Haute République et de son Ordre Jedi a été largement révélée grâce à une collection de romans et de bandes dessinées.

Le rôle des Éclaireurs et le conflit Eiram & E’ronoh

Les Éclaireurs, mandatés par les Chanceliers Kyong Greylark et Orlen Mollo, ont joué un rôle crucial dans l’expansion de la République dans la Bordure Extérieure. Parallèlement, le conflit entre les planètes voisines Eiram et E’ronoh, connu sous le nom de Guerre Éternelle, a été exploité par la secte du Chemin de la Main Ouverte, qui s’opposait à l’usage de la Force.

La Nuit de Douleur de Dalna et l’ascension de Marchion Ro

La Nuit de Douleur de Dalna a marqué la fin apparente de la guerre des Jedi contre le Chemin de la Main Ouverte. C’est aussi à cette époque que Marchion Ro a commencé à faire parler de lui, en s’emparant de la Baguette de Pouvoir et de sa capacité à contrôler les prédateurs de la Force.