Disney s’exprime sur l’annulation de Star Wars: The Acolyte

L'annulation de la série Star Wars: The Acolyte est expliquée par Disney.

Tl;dr Alan Bergman de Disney explique l’absence de deuxième saison pour Star Wars: The Acolyte.

Les controverses autour du casting diversifié ont divisé les fans.

Malgré l’annulation, plusieurs questions restent en suspens.

L’avenir de Star Wars: The Acolyte

Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment, a récemment expliqué dans une interview avec Vulture pourquoi la série Star Wars: The Acolyte n’a pas été renouvelée pour une deuxième saison. Malgré des critiques positives et de fortes audiences initiales, la popularité de la série a baissé tout au long de sa diffusion et a reçu une réponse tiède du public.

Une série qui divise

Star Wars: The Acolyte a suscité de vives controverses parmi les fans. Beaucoup ont critiqué son casting diversifié, l’accusant de porter un agenda politique progressiste. Malgré les efforts des fans pour sauver la série, Disney a décidé de ne pas signer pour une autre saison, probablement en raison de son coût élevé, plus de 230 millions de dollars.

Un aperçu de l’univers de Star Wars

Créée par Leslye Headland, Star Wars: The Acolyte se déroule environ un siècle avant les événements de Star Wars : Episode I – The Phantom Menace. La série suit le Maître Jedi Sol et son ancien Padawan, Osha Aniseya, enquêtant sur les meurtres d’autres Maîtres Jedi. Plus ils approfondissent le mystère, plus ils découvrent à quel point la place des Jedi dans la galaxie est vulnérable face à la montée en puissance du Dark Side.

Des questions en suspens

Avant l’annonce de l’annulation de la série, Leslye Headland avait de nombreuses idées pour une éventuelle saison 2, notamment l’introduction de plus de personnages de l’époque de la Haute République de l’univers Star Wars. Malheureusement, l’annulation de Star Wars: The Acolyte a laissé les fans avec plusieurs grandes questions qui ne sont pas prêtes d’être résolues.

Malgré tout, Disney a plusieurs autres séries en préparation, dont Andor saison 2, Ahsoka saison 2, et Star Wars: Visions saison 3. Si ces séries continuent à être populaires parmi les fans, cela convaincra-t-il les dirigeants de Disney de donner une autre chance à Star Wars: The Acolyte ?