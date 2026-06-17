Prime Video a son nouveau numéro 1, et la tendance se confirme bien

Avec Every Year After, Prime Video décroche déjà un numéro 1 mondial. Surtout, la plateforme confirme une mécanique très rentable autour des romans.

En bref Every Year After est déjà numéro 1 mondial

Prime Video confirme sa recette des romans adaptés

Off Campus suit juste derrière au classement

Le plus intéressant avec Every Year After, ce n’est pas seulement sa place de numéro 1 mondial. C’est ce que ce démarrage raconte de Prime Video. La plateforme semble avoir trouvé un filon très clair, prendre des romans populaires, surtout romantiques, et les transformer en séries capables de capter le public très vite.

Un numéro 1 qui arrive très vite

Lancée le 10 juin, la série s’est installée en tête des programmes de Prime Video dans le monde en moins d’une semaine, d’après FlixPatrol. Pour une nouveauté d’été, le signal est net. On pouvait croire à une période plus calme, c’est l’inverse qui se joue.

Une romance pensée pour le binge-watch

Adaptée du roman Every Summer After de Carley Fortune, Every Year After suit Percy Fraser, incarnée par Sadie Soverall, et Sam Florek, joué par Matt Cornett. Les deux étaient amis d’enfance, puis amoureux adolescents, avant qu’un secret dévastateur ne fasse tout exploser.

Des années plus tard, Percy revient chez elle pour un enterrement. Les sentiments remontent, mais l’histoire ne se résume pas à une simple seconde chance. C’est un canevas très balisé, oui, mais souvent efficace en série, parce qu’il mélange nostalgie, tension et révélations au bon rythme.

Le vrai signal, c’est la stratégie adaptation

Le cas Every Year After ne tombe pas du ciel. En 2022, Prime Video avait déjà lancé The Summer I Turned Pretty, adaptation du roman de Jenny Han. La série a suffisamment marché pour obtenir trois saisons, et un film est même en préparation.

Depuis, la plateforme a enchaîné avec Off Campus, puis maintenant Every Year After. Et le plus frappant, c’est que Off Campus est justement juste derrière, à la deuxième place du classement actuel. Clairement, le message pour les éditeurs et les plateformes est simple, les romances littéraires peuvent devenir de très bonnes machines à streaming. HBO Max suit aussi avec Heated Rivalry, pendant que Netflix a annoncé Icebreaker.

Prime Video ne gagne pas seulement avec la romance

Il y a un autre détail à ne pas rater. Prime Video ne convertit pas seulement des romances en succès. We Were Liars, adaptation du thriller psychologique de E. Lockhart, a, lui aussi, trouvé son public. La série a débuté en juin dernier et elle a déjà été renouvelée pour une saison 2, même si aucune date n’a encore été donnée.

Le classement du moment dit aussi quelque chose

Derrière Every Year After et Off Campus, on retrouve Spider-Noir, The Boys puis Clarkson’s Farm. Résultat, un top 5 où les nouveautés côtoient les valeurs sûres. Et pour Prime Video, c’est sans doute ça le point important à moyen terme, l’adaptation de livres n’est plus un pari d’appoint, c’est devenu une pièce très solide de sa programmation.