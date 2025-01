Ces séries similaires à You

Découvrez cinq séries incontournables à regarder en streaming avant la saison 5 de You.

La saison 5 de You

Alors que la cinquième saison de You est prévue pour le 24 avril 2025, l’anticipation atteint son paroxysme. Les amateurs de l’obsession sombre et du charme séduisant de Joe Goldberg cherchent déjà leur prochaine obsession télévisuelle.

Des alternatives fascinantes sur les plateformes de streaming

Heureusement, de nombreuses séries offrent le même mélange captivant de drame psychologique, de protagoniste moralement complexe et de récits tordus qui ont fait de « You » un succès sur Netflix. Que ce soit en suivant un autre anti-héros dangereusement charismatique ou en plongeant dans les secrets des relations manipulatrices, ces séries vous tiendront en haleine.

Préparez-vous pour plus de drame basé sur l’obsession, ces cinq séries incontournables vous offriront les mêmes frissons jusqu’à l’arrivée de la saison 5 de « You ».

Plongée dans l’univers des anti-héros

« Dexter » est sans doute la série la plus proche de « You », bien qu’elle se penche davantage sur la vie d’un tueur en série que celle d’un harceleur. Les deux protagonistes sont des anti-héros charismatiques qui cachent habilement leurs tendances sombres derrière une apparence ordinaire. Joe Goldberg (Penn Badgley) et Dexter Morgan (Michael C. Hall) ont un talent pour rationaliser leurs crimes. Dans « You », Joe tue au nom de l’amour, tandis que Dexter prend des vies pour assouvir son sens de la justice déformé. De plus, le prequel « Dexter : Original Sin » a récemment été ajouté à Paramount Plus, c’est donc le moment idéal pour le regarder. Disponible sur Netflix.

« Hannibal », bien que plus sombre et plus sanglant, est l’une des séries les plus proches de « You » pour son exploration de l’esprit d’un protagoniste sombre et manipulateur. Les deux séries tournent autour d’individus hautement intelligents qui cachent leurs tendances monstrueuses derrière des extérieurs désarmants de charme. Malgré leurs actions horribles, Joe et Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) parviennent à vous entraîner dans leurs justifications tordues, faisant d’eux des personnages troublants mais captivants. Disponible sur Prime Video.

« The Fall » est une autre série fascinante avec un protagoniste sombre et complexe. Elle explore l’esprit de son prédateur, révélant sa planification méticuleuse et les justifications tordues derrière ses actions. Tout comme « You », « The Fall » met en scène des personnages féminins forts qui défient le pouvoir et le contrôle de ces hommes. Disponible sur Prime Video.

« Dirty John » ajoute un peu plus de drame de caractère. La série est basée sur des événements réels, ce qui lui donne une couche supplémentaire de tension et d’imprévisibilité qui vous tient en haleine du début à la fin. Disponible sur Netflix.

« Mindhunter » vaut le détour si vous êtes fasciné par la psychologie du comportement humain, surtout en ce qui concerne les esprits criminels sombres. Tout comme « You », « Mindhunter » brouille les lignes entre le bien et le mal de manière très intéressante. Disponible sur Netflix.