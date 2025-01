You saison 5 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la cinquième saison de la série télévisée You.

Une dernière saison pour You

You, qui a su captiver les téléspectateurs grâce à son personnage principal fascinant et dérangeant, Joe Goldberg, touchera à sa fin avec la saison 5. La plateforme de streaming Netflix a confirmé la sortie de la dernière saison pour 2025, après un léger retard dans la production.

Un casting marqué par des retours

La série télévisée mettant en vedette Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg, un tueur en série aussi charismatique qu’inquiétant, verra la participation de plusieurs acteurs de la saison précédente. Parmi eux, l’on retrouve Charlotte Ritchie dans le rôle de la petite amie de Joe, Kate Galvin, et Tati Gabrielle, qui interprète Marienne, une femme qui a réussi à déjouer les plans de Joe.

Une intrigue centrée sur le passé de Joe

La saison 5 de You promet une conclusion épique à l’histoire de Joe Goldberg. Celui-ci revient à New York, ville où tout a commencé pour lui. Mais son passé et ses crimes pourraient bien le rattraper et menacer la vie tranquille qu’il essaye de se construire. Le retour de certains personnages pourrait également jouer un rôle crucial dans l’évolution de l’intrigue.