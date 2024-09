Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 5 de ‘You’

Quelle sera la prochaine étape pour Joe Goldberg ? Que lui réserve l'avenir ?

Le dernier chapitre de « You »

La série thriller de Netflix, « You », revient pour une dernière saison, prévue pour 2024. Après plusieurs années de suspense, le personnage principal, Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley, reviendra sur nos écrans pour une dernière aventure.

Un personnage obsédé

La série plonge profondément dans l’esprit de Joe Goldberg, un personnage qui devient obsédé par différentes femmes qu’il rencontre. Utilisant les réseaux sociaux et la technologie pour en savoir plus sur elles, ses infatuations se transforment rapidement en comportements obsessionnels. Il manipule les situations pour se rapprocher de ces femmes, croyant agir par amour et protection.

La saison 5 de « You »

Le tournage de la dernière saison s’est terminé, et nous pouvons nous attendre à plus de détails dans les mois à venir. Malheureusement, nous n’avons pas encore de date de sortie précise pour la saison 5 de « You », si ce n’est qu’elle sortira en 2024.

Le casting de la saison 5

Penn Badgley reprendra son rôle de Joe Goldberg pour la saison 5. D’autres acteurs confirmés incluent Charlotte Ritchie qui jouera Kate, la petite amie de Joe. Nous verrons également une apparition de Frankie Demaio en tant que Henry, le fils de Joe, et de Tati Gabrielle en tant que Marienne. En plus de ces noms, plusieurs autres acteurs sont confirmés pour la saison 5.

Selon Badgley, une figure familière du passé de Joe pourrait revenir le hanter dans la saison 5. Il a simplement déclaré : « Il y a beaucoup de fils non résolus dans le passé de Joe ».

Le scénario de la saison 5

Le scénario de la saison 5 de « You » est encore tenue secret, mais Badgley a partagé quelques détails avec People sur son personnage dans la prochaine saison : « Je sens que cela se construit vers une grande résolution. C’est ce que je veux pour Joe… parce qu’aujourd’hui, les circonstances sont réellement différentes. Il a un niveau de pouvoir et de richesse qu’il n’a jamais eu ».

Teasers et premières photos de la saison 5

Malgré l’absence d’images officielles, quelques photos de tournage ont circulé sur Internet, révélant de nouvelles intrigues et personnages pour la prochaine saison de « You ». Nous attendons avec impatience de découvrir les premières images officielles de Netflix.