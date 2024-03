La Saison 5 de You risque de répéter une tragédie de la Saison 2 avec Joe et Kate

Dans la saison 5 de You, Joe fera la connaissance du reste de la famille de Kate, ce qui pourrait reproduire une intrigue de la saison 2, mais avec une issue potentiellement plus positive cette fois. La question se pose : comment cela va-t-il se terminer ?

Tl;dr La saison 5 de “You” verra Joe rencontrer la famille de Kate.

Joe pourrait répéter un schéma tragique de la saison 2.

Des nouveaux personnages compliqueront le retour de Joe à New York.

Le frère de Kate pourrait réussir là où Forty a échoué dans la saison 2.

La saison 5 de “You” : une répétition de l’histoire ?

La cinquième saison de la série à succès You promet de nombreux rebondissements. Le personnage central, Joe Goldberg, joué par Penn Badgley, sera amené à rencontrer la famille de Kate Lockwood. Cette rencontre pourrait mener à une répétition d’une tragédie déjà vécue lors de la saison 2.

Joe, un personnage plus puissant que jamais

Au terme de la saison 4, Joe et Kate décident de faire équipe, malgré le passé violent de Joe. Cette alliance permet à Joe de retrouver son ancienne identité et de rentrer à New York sans craindre de rendre des comptes pour ses nombreux crimes. Cette situation offre à Joe une position de pouvoir qu’il n’avait pas eue depuis longtemps, ce qui pourrait s’avérer préoccupant pour les femmes qu’il croisera à son retour à New York.

De nouveaux personnages pour compliquer la situation

La saison 5 de You introduit plusieurs nouveaux personnages qui risquent de perturber le retour de Joe aux États-Unis. Parmi eux, trois joueront le rôle de ses beaux-frères et belles-sœurs. L’arrivée de ces nouveaux personnages pourrait réveiller les comportements toxiques de Joe et créer des tensions au sein de la famille de Kate.

Une lutte familiale en perspective

Teddy, le frère de Kate, semble être le type de personne qui n’hésitera pas à dénoncer les comportements toxiques de Joe. Cette attitude pourrait conduire à une confrontation similaire à celle qui a eu lieu entre Joe, Love et Forty dans la saison 2. Cependant, contrairement à Forty, Teddy et Kate sont issus d’une famille privilégiée et pourraient être plus stratégiques dans leur gestion de Joe.