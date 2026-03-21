Prime Video prolonge son thriller à succès, salué par 95% sur Rotten Tomatoes cette saison

Après avoir enregistré un impressionnant score de 95 % sur Rotten Tomatoes pour sa dernière saison, la série à suspense phare de Prime Video décroche officiellement une nouvelle commande, confirmant ainsi son succès critique et la fidélité de son public.

Tl;dr Cross renouvelée pour une saison 3 sur Prime Video.

renouvelée pour une saison 3 sur Prime Video. Série basée sur les romans d’Alex Cross par James Patterson.

Succès international avec 40 millions de spectateurs en 20 jours.

Prime Video, moteur de franchises et diversité culturelle

À l’heure où les plateformes rivalisent d’inventivité pour attirer les passionnés de séries, Prime Video s’impose progressivement comme une référence dans la mise en avant des grandes franchises issues de la pop culture. Entre adaptations de comics, comme The Boys ou Invincible, et réinterprétations audacieuses de sagas littéraires telles que The Rings of Power, le service d’Amazon n’a eu de cesse d’élargir son catalogue. L’ambition affichée est claire : capter des publics variés, y compris grâce à des contenus valorisant la diversité culturelle et sociale.

Cross, un phénomène mondial renouvelé

Dans cette dynamique, la série Cross, inspirée des romans à succès d’Alex Cross signés James Patterson, vient tout juste d’être confirmée pour une troisième saison par Amazon MGM Studios. La série, fruit d’une coproduction entre Paramount Television Studios et le groupe américain, bénéficiera de huit nouveaux épisodes. L’interprétation saluée d’Aldis Hodge, qui succède aux figures iconiques incarnées par Morgan Freeman et Tyler Perry, contribue largement à l’aura du show. Autour de lui gravitent plusieurs acteurs reconnus, tels qu’Isaiah Mustafa, dans le rôle du fidèle John Sampson, ou encore Juanita Jennings, qui campe la grand-mère du héros.

L’impact chiffré d’une réussite internationale

L’engouement ne se limite pas aux critiques : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon des données communiquées par Amazon, la première saison de Cross a fédéré près de « 40 millions de téléspectateurs dans le monde lors des 20 premiers jours » ». Ce démarrage fulgurant l’a propulsée au rang de troisième meilleure audience pour un lancement en 2025 sur Prime Video, grimpant même à la première place dans plus de cent pays. La deuxième saison, diffusée dès février dernier, s’est immédiatement hissée dans le Top 10 mondial des séries originales lors de sa semaine de sortie.

Suspense haletant et casting solide : les secrets du succès

Si le public reste fidèle, c’est sans doute grâce à un savant dosage entre suspense et profondeur humaine. Pour mémoire, l’intrigue récente met en scène un homme d’affaires milliardaire sollicité par le FBI suite à une menace mortelle ; l’enquête menée par l’équipe du détective Cross se mêle alors à celle de l’agente Kayla Craig – tous deux tentant de déjouer un tueur particulièrement retors. Les amateurs retrouveront aussi au fil des épisodes :

Lance Durand (Matthew Lillard) , figure centrale des nouvelles intrigues ;

, figure centrale des nouvelles intrigues ; Tueur énigmatique laissant derrière lui des indices macabres ;

Caméos et nouveaux alliés/suspects enrichissant chaque arc narratif.

Ceux qui souhaitent découvrir ou poursuivre cette saga policière peuvent retrouver les saisons complètes exclusivement sur Prime Video — une stratégie qui confirme l’importance croissante d’Amazon MGM Studios dans le paysage audiovisuel mondial.