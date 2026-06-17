La série Harry Potter corrige enfin un oubli majeur des films

Absent des films, Peeves arrive enfin dans la série HBO. Et le choix de Peter Serafinowicz plaît déjà beaucoup aux fans.

En bref Peeves sera enfin dans la série HBO

Peter Serafinowicz récupère le rôle

Les fans valident déjà ce choix

Il y a des absences qui finissent par peser. Dans les films Harry Potter, Peeves faisait partie de celles-là. La future série de HBO va corriger ce manque avec un vrai casting pour le poltergeist le plus pénible de Hogwarts, confié à Peter Serafinowicz.

Pour les lecteurs des romans, ce n’est pas un détail. Peeves, c’est l’esprit du château quand il part en vrille, une présence qui agace tout le monde, surtout Filch, incarné au cinéma par David Bradley. Mais il n’est pas réduit à une simple nuisance. Dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix, il aide aussi les jumeaux Weasley à compliquer la vie de Dolores Umbridge, jouée dans les films par Imelda Staunton.

Un fantôme que les films avaient laissé de côté

Le point important, il est là. Cette arrivée répare une vieille frustration de la fanbase. Les films avaient bien prévu Peeves à l’origine, avec Rik Mayall dans le rôle, mais ses scènes ont fini coupées au montage.

Résultat, le personnage n’a jamais vraiment existé à l’écran alors qu’il occupe une place très identifiable dans les livres. La série prend donc une direction assez claire, remettre dans le jeu des sous-intrigues et des figures que le cinéma avait sacrifiées en route.

Pourquoi Peter Serafinowicz colle au personnage

Le choix de Peter Serafinowicz a du sens parce qu’il sait jouer sur plusieurs registres sans forcer. On l’a vu en Pete dans Shaun of the Dead, où il peut être drôle, sec et franchement agaçant dans la même scène.

Et il a aussi une voix qui impose quelque chose. Ce n’est pas anodin pour Peeves. L’acteur a prêté sa voix à Darth Maul dans Star Wars: Episode I – La Menace fantôme, preuve qu’il peut amener une petite part d’inquiétude. Pas un fantôme horrifique, non. Mais un fantôme qui dérange, oui, clairement.

Ce que les fans projettent déjà sur la série

Du côté des réactions en ligne, l’accueil est très bon. Pas mal de fans estiment que son expérience de comédien vocal et d’humoriste en fait un candidat idéal pour un personnage qui aime provoquer, singer les autres et tester les limites juste pour le plaisir.

Il y a aussi un petit bonus pop culture. La série Harry Potter réunira Peter Serafinowicz avec son partenaire de Shaun of the Dead, Nick Frost, choisi pour jouer Hagrid. Certains espèrent déjà les voir partager des scènes, avec un clin d’œil à leur passé commun.

On n’en est qu’au casting, mais ce choix raconte déjà quelque chose de l’adaptation. Si la série veut vraiment redonner de l’espace aux personnages que les films ont écartés, Peeves n’est sans doute qu’un début.