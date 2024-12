Un personnage adoré des fans, absent des films Harry Potter, confirmé dans la série HBO

La série télévisée Harry Potter sur HBO confirme l'absence d'un personnage adoré des fans qui n'apparaissait pas dans les films.

Tl;dr La série Harry Potter sur HBO confirme le retour de Peeves.

Peeves, le poltergeist de Poudlard, joue un rôle majeur dans les livres.

Le rôle de Peeves dans la série reste à définir.

Le retour d’un personnage apprécié de Harry Potter

HBO a confirmé le retour d’un personnage bien-aimé des fans dans sa prochaine série télévisée Harry Potter. Cette série, qui raconte les événements des livres de « La Pierre Philosophale » à « Les Reliques de la Mort », est en quelque sorte un reboot de la saga Harry Potter. Cela implique des changements, des coupes et des ajouts qui pourraient remodeler le matériel source. Cependant, HBO a promis une adaptation fidèle des livres de J.K. Rowling. Cette promesse se manifeste déjà avec la confirmation du retour d’un personnage moins connu mais très apprécié des fans : Peeves.

Le rôle de Peeves dans la série

Peeves est un poltergeist qui hante Poudlard depuis 993 et qui est connu pour son goût pour la malice et le chaos, souvent aux dépens des élèves et du personnel de Poudlard. Parfois, l’implication de Peeves est plus grande. Par exemple, il a aidé à s’opposer à Dolores Ombrage et a participé à la bataille contre Voldemort et les Mangemorts lorsque Poudlard était assiégé. L’implication de Peeves dans la série télévisée pourrait être élargie ou réduite, mais cela n’a pas encore été confirmé.

L’attente des fans

Il reste à voir qui jouera ce personnage et comment il sera représenté. Cependant, sa présence a été confirmée. Les fans devraient peut-être rester sur leurs gardes, car le personnage avait déjà été confirmé pour apparaître dans le premier film Harry Potter, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Pour ceux qui n’ont vu que les films, ils pourraient être surpris lorsque Peeves apparaîtra dans la série télévisée.