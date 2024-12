Harry Potter sur Max : une révélation surprenante sur le nombre de saisons pour la série

La série télévisée Harry Potter pourrait s'étendre sur dix ans, promettant une aventure magique sans fin.

Tl;dr La série télévisée Harry Potter de HBO est prévue pour 2026 ou 2027.

Le PDG de Warner Bros. Discovery évoque une durée de dix ans pour la série.

Le casting pour les rôles clés est en cours, visant des acteurs âgés de 9 à 11 ans.

Un voyage de 10 ans à Poudlard

Les fans de Harry Potter devront faire preuve de patience. La série télévisée très attendue basée sur les livres de J.K. Rowling n’est pas prévue avant 2026 ou 2027. Cependant, il semble que les plans pour cette nouvelle adaptation soient déjà bien en place et visent le long terme. JB Perrette, PDG et président de la diffusion mondiale pour Warner Bros. Discovery, a déclaré à Deadline que la série s’inscrit dans une aventure de dix ans.

Une série à la hauteur des attentes ?

La perspective d’une série Harry Potter qui dure dix saisons peut surprendre. En effet, le tournage n’a même pas encore commencé et la première est encore loin. Pourtant, la franchise Harry Potter reste très populaire et il n’est pas exclu que cette demande persiste jusqu’à la première.

L’univers persistant de Harry Potter

D’un autre côté, l’univers de Harry Potter a su conserver sa popularité depuis plus de deux décennies. La série de sept livres offre un éventail riche et complexe de matériaux à adapter en série télévisée. De plus, le casting pour les rôles clés de Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger vise des acteurs âgés de 9 à 11 ans. Une série de cette durée permettrait aux acteurs de grandir en temps réel avec les personnages qu’ils incarnent.

Un casting aux nombreuses stars ?

En dehors du plan de dix ans pour la série et d’une idée générale de sa date de lancement, peu d’informations sont disponibles sur la série Harry Potter. Il a été annoncé plus tôt cette année que la série porterait la bannière HBO plutôt que le label Max Original. Quant au rôle d’Albus Dumbledore, le choix numéro un serait l’acteur oscarisé Mark Rylance, bien qu’il ne semble pas encore être en pourparlers officiels pour rejoindre la série.

Il ne reste plus qu’à attendre la première de Harry Potter sur HBO et Max, prévue pour 2026-2027.