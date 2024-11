La refonte de la série Harry Potter intégrera de nouvelles histoires

Préparez-vous pour un remake de la série Harry Potter, avec de nouvelles histoires qui vont changer la donne !

Tl;dr La série HBO adaptant les romans d’Harry Potter annonce de nouvelles histoires.

La suite du jeu vidéo « Hogwarts Legacy » influencera l’intrigue de la série.

La recherche de casting pour les personnages principaux a commencé.

Harry Potter revient sur le petit écran

Le paysage télévisuel s’apprête à accueillir une nouvelle adaptation des célèbres romans de J.K. Rowling, Harry Potter. Chaque saison de la série HBO sera basée sur l’un des sept livres originaux. La recherche de casting pour les rôles principaux, Harry, Ron Weasley et Hermione Granger, a déjà débuté.

Un showrunner et un réalisateur de renom

Francesca Gardiner, connue pour son travail sur les séries HBO Succession et His Dark Materials, a été choisie comme showrunner. De son côté, Mark Mylod, réalisateur sur Game of Thrones, Succession et The Menu, dirigera plusieurs épisodes.

Des liens avec le jeu vidéo « Hogwarts Legacy »

David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment, a révélé que des éléments de la suite du jeu vidéo Hogwarts Legacy seraient intégrés dans la série Harry Potter. Selon lui, le succès du jeu a convaincu Warner Bros. Television que le moment était venu pour une adaptation télévisée.

“L’ensemble de l’entreprise était très curieuse de ce que nous avons réussi à débloquer avec ‘Hogwarts Legacy’ l’année dernière.”

Une réponse aux critiques

La série a fait face à des critiques suggérant qu’elle ne serait qu’une autre réinterprétation des livres originaux, sans apporter d’histoire substantiellement nouvelle. Cependant, avec la sortie de Hogwarts Legacy en 2023, et de sa suite encore en développement, ces jeux offrent de nouveaux éléments d’histoire inédits dans les livres ou les films originaux d’Harry Potter.