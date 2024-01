Comment Hogwarts Legacy pourrait inspirer le remake de Harry Potter

Hogwarts Legacy a enrichi le château de Poudlard et le monde environnant, donnant un modèle idéal pour le remake de Harry Potter par HBO. Quelle sera la prochaine étape pour cette célèbre franchise ?

Tl;dr HBO peut s’inspirer du jeu vidéo “Harry Potter: Hogwarts Legacy” pour son remake.

“Hogwarts Legacy” a fidèlement reproduit le monde des sorciers, y compris des détails subtils.

Le jeu a également résolu certaines incohérences présentes dans les livres et les films.

Il offre une perspective différente sur les personnages de la maison Slytherin moins diabolisés.

Une source d’inspiration pour le remake d’Harry Potter sur HBO

Le projet de remake d’Harry Potter par HBO dispose d’une ressource précieuse : le jeu vidéo Harry Potter : Hogwarts Legacy. Celui-ci a su non seulement respecter l’univers des livres, mais également améliorer certains aspects qui fonctionnaient moins bien.

Un monde magique plus détaillé

Hogwarts Legacy a rendu le château de Poudlard plus grand et plus détaillé que dans les films Harry Potter. Les créateurs du jeu ont exploité toutes les possibilités offertes par le numérique pour créer un château plus réaliste, avec une variété de couloirs, d’architectures et de vitraux tous plus magiques les uns que les autres.

Des ajustements judicieux

Le jeu a également apporté des corrections intéressantes à l’univers d’origine. Par exemple, le sortilège Alohomora, qui permet d’ouvrir la plupart des serrures dans Harry Potter, a été rendu moins puissant dans Hogwarts Legacy. Ainsi, le sortilège nécessite dorénavant que l’utilisateur manipule réellement les mécanismes de la serrure pour la déverrouiller.

Un regard neuf sur les Slytherin

Enfin, Hogwarts Legacy offre une perspective plus nuancée des élèves de la maison Slytherin, souvent diabolisés dans les livres et les films Harry Potter. Le jeu rappelle que tous les étudiants de cette maison ne sont pas nécessairement mauvais, ce qui pourrait inspirer le remake de HBO.