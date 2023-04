Harry Potter : une série télévisée est officielle commandée

Chaque saison de la série télévisée produite par Warner Bros Television pour le service Max sera fidèle aux livres originaux et fera découvrir les incroyables aventures du sorcier Harry Potter à un nouveau public.

A la demande de Warner Bros Discovery, les histoires tirées de chacun des livres Harry Potter de la romancière britannique J. K. Rowling deviendront une série télévisée qui devrait durer au moins dix ans et qui sera réalisée avec le même savoir-faire, le même amour et le même soin que ceux qui ont fait la renommée de la licence sur le grand écran. Un casting totalement inédit animera une nouvelle génération de fans, avec tous les éléments fantastiques, les personnages les plus appréciés et les lieux les plus spectaculaires que les fans de Harry Potter aiment depuis plus de vingt-cinq ans.

Un teaser pour la série télévisée Harry Potter

La série télévisée Harry Potter sera diffusée à une date encore inconnue sur la plateforme de streaming Max affiliée à HBO et qui appartient à Warner Bros Discovery. Casey Bloys, PDG de HBO et Max, a déclaré :

Nous sommes ravis de donner au public l’occasion de découvrir Poudlard d’une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel et il est évident que l’amour et la soif du monde des sorciers persistent. En partenariat avec Warner Bros Television et J. K. Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera dans chacun des livres emblématiques que les fans continuent d’apprécier depuis toutes ces années.

J. K. Rowling sera la productrice exécutive aux côtés de Neil Blair et Ruth Kenley-Letts (David Heyman devrait également les rejoindre) :

L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir.