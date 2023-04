Warner Bros Discovery veut adapter Harry Potter sur le petit écran avec HBO

Une série télévisée Harry Potter en sept saisons basée sur les romans de J. K. Rowling pourrait prochainement être produite par HBO à la demande de Warner Bros Discovery.

Plutôt qu’un ou plusieurs spin-off comme les films Fantastic Beasts (Les Animaux Fantastiques), Warner Bros Discovery serait actuellement en phase de discussions finales pour lancer la production d’une série télévisée Harry Potter de sept saisons avec une diffusion sur la plateforme de streaming HBO Max, dont le nom devrait changer après la fusion avec Discovery+. Chacune d’entre elles se baserait sur un livre (L’école des sorciers, La Chambre des secrets, Le Prisonnier d’Azkaban, La Coupe de Feu, L’Ordre du Phénix, Le Prince de sang-mêlé, Les Reliques de la Mort), ce qui laisse présager une franchise continue qui s’étendrait sur plusieurs années.

L’avenir de Harry Potter… en série ?

Si la romancière britannique J. K. Rowling conservera un certain degré d’implication créative dans la série télévisée, elle n’en sera pas la créatrice principale, ni même la showrunneuse. A noter que Warner Bros a longtemps cherché à créer une série télévisée Harry Potter, des rumeurs concernant le projet ayant émergé en janvier 2021, avant l’acquisition de WarnerMedia par Discovery en 2022. Une officialisation de cette nouvelle adaptation pourrait ne pas tarder à arriver si les contrats et les idées sont validés par tout le monde.

Pour mémoire, les huit films Harry Potter ont généré plus de 7,7 milliards de dollars au box-office mondial, tout en popularisant la licence dans le monde entier. Même si la série originale de livres et de films est terminée depuis longtemps, la propriété est restée une force culturelle dominante, donnant lieu à des attractions dans des parcs à thème, à une production à succès à Broadway (Harry Potter et l’enfant maudit) et au récent jeu vidéo à succès Hogwarts Legacy.