Enfin, Hogwarts Legacy débarque sur Switch !

Suite à plusieurs reports, l'édition tant attendue du Switch est finalement disponible et est vendue au prix de 60 dollars. N’est-ce pas le moment idéal pour vous l'offrir ?

Tl;dr Hogwarts Legacy désormais disponible sur Nintendo Switch.

Le jeu a été retardé pour optimiser l’expérience des joueurs.

Le gameplay est basé sur la série Harry Potter.

Des millions de copies vendues malgré aucune nomination aux Games Awards.

Hogwarts Legacy débarque sur Nintendo Switch

C’est maintenant officiel, Hogwarts Legacy est disponible sur la console Nintendo Switch. Le jeu, basé sur l’univers enchanteur de la série Harry Potter, était à l’origine prévu pour une sortie plus tôt cette année. Cependant, l’équipe de développement a repoussé la date pour garantir la “meilleure expérience possible” aux joueurs.

Des retards pour une meilleure expérience

La version Switch du jeu a connu des retards dans sa sortie, initialement du premier semestre de cette année à juillet, puis finalement le 14 novembre. Il est probable que le matériel vieillissant de la Nintendo Switch ait contribué à ces délais, les développeurs tâchant d’adapter leur jeu à ce support spécifique.

Un plongeon dans l’univers de Harry Potter

Dans “Hogwarts Legacy”, le joueur évolue dans un monde fascinant se déroulant cent ans avant l’époque de Harry Potter. Le jeu permet de choisir et de personnaliser son personnage, d’apprendre et de maîtriser divers sorts, de préparer des potions et bien plus encore. Il est actuellement disponible à l’achat pour 60 dollars sur la boutique Nintendo Store, avec une édition deluxe proposant un pack “Dark Arts” pour 70 dollars.

Malgré son succès retentissant – le jeu jeu a en effet vendu des millions de copies depuis sa sortie -, l’œuvre vidéoludique n’a pas reçu de nomination pour les Games Awards de cette année.