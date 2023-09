Vous pouvez jouer à vos jeux Nintendo Switch sur l'écran de votre iPad. Cela nécessite quelques accessoires, mais c'est une configuration relativement simple et abordable.

Votre iPad n’est peut-être pas un ordinateur, mais il peut faire beaucoup, y compris jouer. Il y a de nombreux jeux sur l’App Store, et vous pouvez même brancher des manettes PS5 ou Switch pour en profiter. Pour jouer à des jeux Switch, il faudrait abandonner l’iPad et repasser sur la console, que ce soit en mode portable ou branchée sur le téléviseur. Mais saviez-vous que l’iPad peut aussi servir de moniteur pour la Switch, et d’autres consoles, via HDMI. Dan Barbera, de MacRumors, a réalisé une vidéo détaillant la procédure, simple et abordable.

Que faut-il pour jouer aux jeux Nintendo Switch sur un iPad ?

Carte d’acquisition USB-C : celle-ci permet de récupérer la sortie vidéo de la console et de l’enregistrer vers une source différente. Dans ce cas, la sortie de la console est affichée sur l’iPad.

iPad avec USB-C : malheureusement, seuls les iPad USB-C sont compatibles ici, puisqu’il faut une carte d’acquisition USB-C pour que cela fonctionne.

iPadOS 17 : avec cette version de l’OS, les développeurs peuvent créer des apps de capture pour afficher et enregistrer les sessions de jeu.

Une app de carte d’acquisition : elles ne sont pas encore très nombreuses, mais vous pouvez opter pour la bêta de Capture Pro, via TestFlight.

Une console de jeux vidéo : évidemment.

Commencez par brancher votre carte d’acquisition sur la console de votre choix. Pour une Switch sur l’iPad, il faut brancher le câble HDMI du dock de la Switch sur le port HDMI de la carte d’acquisition. Ensuite, branchez l’autre extrémité de l’USB-C de la carte sur le port USB-C de l’iPad (pas celui du clavier).

Ouvrez l’app de la carte d’acquisition (Capture Pro, dans notre cas), puis allumez la Switch. Lorsque la console démarre et que la carte la reconnaît, vous devriez voir l’écran d’accueil de la Switch sur l’écran. Il y a un léger lag, mais rien qui n’empêche de jouer dans de bonnes conditions.

Voilà une configuration très pratique pour les possesseurs de Switch quand on sait qu’il existe des solutions similaires pour les autres consoles. Bien sûr, ces méthodes ont leurs inconvénients (qualité vidéo et lag si votre connexion à internet ne peut gérer le flux). Mais, s’il y a bien un lag avec la méthode via carte d’acquisition, une connexion filaire offre une expérience bien meilleure.