Trombone Champ : le jeu de rythme insolite débarque sur Nintendo Switch

Holy Wow Studios dévoile une version Nintendo Switch pour Trombone Champ.

Très populaire depuis qu’il est devenu un mème sur Internet, Trombone Champ est un jeu de rythme dans lequel les joueurs utilisent un trombone virtuel pour accompagner diverses chansons, allant de la musique classique et des chansons du domaine public à des titres originaux et des remixes. Les joueurs gagnent des points en réussissant à frapper les notes qui glissent sur l’écran, et d’autres points sont gagnés en maintenant des combos successifs et en remplissant un compteur qui active la fièvre du Champ lorsqu’il est rempli, ce qui permet de gagner encore plus de points. En revanche, si le joueur manque des notes, il perd son multiplicateur de combo et la fièvre du champion, et il risque de perdre des points.

If you haven't seen it, this is the first ever Trombone Champ prototype video, posted in July 2018 (wow). It's nearly unimaginable to have started with this and then end up being featured in a Nintendo Direct. Thanks again to everyone who helped make that happen! pic.twitter.com/F71h3p9OkU — Holy Wow (🎺 TROMBONE CHAMP devs) (@HolyWowStudios) September 15, 2023

Les joueurs peuvent également s’essouffler momentanément s’ils maintiennent une note trop longtemps. À la fin de chaque chanson, les joueurs reçoivent un rang allant de F à S en fonction de leur score, ainsi qu’une monnaie d’échange dans le jeu appelée Toots. Les Toots peuvent être dépensés pour acheter des cartes à collectionner dans le jeu, les Tromboner Cards, qui contiennent des anecdotes humoristiques et parfois fictives sur les musiciens, les trombones et l’histoire du jeu. Les cartes non désirées ou en double peuvent être transformées en Turds, qui peuvent ensuite être dépensés pour créer de nouvelles cartes. Tout au long du jeu se cachent des personnages non jouables qui aident le joueur à devenir le Trombone Champ éponyme. En répondant à des demandes telles que l’offre d’une certaine quantité de Toots ou de Turds ou l’échange de cartes de tromboniste spécifiques, les joueurs peuvent débloquer des personnages jouables supplémentaires, des couleurs de trombone et des jeux de sons. Il y a également un niveau de boss secret qui requiert certaines conditions pour être vaincu et obtenir le titre de Trombone Champ.

Un trailer pour la version Nintendo Switch de Trombone Champ

Disponible depuis plus d’un an sur PC via Steam, Trombone Champ est désormais jouable sur Nintendo Switch.

La version Nintendo Switch de Trombone Champ inclut un mode multijoueur local qui permet à jusqu’à quatre prodiges du trombone de jouer ensemble en “relative” harmonie. De plus, il est possible de jouer en utilisant les contrôles par mouvements, de trouver des cartes à collectionner et d’interagir avec différents personnages.