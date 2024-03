GTA 6 : des attentes grandissantes suite à une mise à jour de GTA Online

La nouvelle fonctionnalité de GTA Online pose un grand défi pour GTA 6 de Rockstar Games.

Tl;dr Une nouvelle fonctionnalité de GTA Online crée des attentes pour GTA 6.

L’ajout d’un train pilotable dans GTA Online est également anticipé pour GTA 6.

Les joueurs de GTA 6 attendent une variété de véhicules.

Le passage à GTA Online 2 pourrait être un défi pour les joueurs habitués.

Les enjeux de la nouvelle fonctionnalité de GTA Online pour GTA 6

Le très attendu Grand Theft Auto 6 est confronté à un défi de taille : la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité dans Grand Theft Auto Online. En effet, les joueurs attendent avec impatience de pouvoir conduire un train dans le prochain opus de la saga, une fonctionnalité récemment ajoutée à GTA Online.

Un train pilotable : une nouveauté qui fait déjà parler

La dernière mise à jour de GTA Online a permis aux joueurs de conduire brièvement un train de marchandises lors de la mission The Cluckin’ Bell Farm Raid. Malgré la brièveté de cette expérience, cela a suscité un grand intérêt parmi les fans de la franchise, laissant présager une attente similaire pour GTA 6.

Des attentes élevées pour GTA 6

Au-delà de l’ajout d’un train pilotable, les joueurs attendent de GTA 6 une diversité de véhicules. Avec près de 800 véhicules distincts et pilotables dans GTA Online, la barre est haute pour GTA 6. De plus, les joueurs espèrent une plus grande interactivité, à l’image de ce qui a été fait dans Red Dead Redemption 2, où il est possible de prendre le contrôle d’un train à tout moment.

Un défi de taille : le passage à GTA Online 2

Le passage à GTA Online 2 s’annonce comme un véritable défi pour les joueurs. Les habitués devront se familiariser avec un nouvel environnement, sans la possibilité de transférer leur progression. Pour attirer ces joueurs expérimentés, GTA Online 2 devra proposer quelque chose de nouveau, comme des braquages, des voitures uniques et des armes exclusives.