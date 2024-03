No Man’s Sky : Des stations spatiales générées par ordinateur offrent désormais une expérience unique à chaque fois

La mise à jour Orbital vous permet désormais de personnaliser votre vaisseau et d'effectuer des sauvetages de flottes audacieux.

Tl;dr No Man’s Sky lance une mise à jour majeure baptisée “Orbitale”.

La mise à jour ajoute des stations spatiales générées de manière procédurale et un éditeur de vaisseaux.

Le système de guilde du jeu est amélioré.

Des améliorations d’interface et du moteur de jeu sont également incluses.

No Man’s Sky dévoile une mise à jour révolutionnaire

C’est une nouvelle importante pour les gamers de l’univers : No Man’s Sky, le simulateur d’exploration spatiale développé par Hello Games, a annoncé une mise à jour majeure de son jeu. Baptisée “Orbitale”, elle revêt des modifications notables sur plusieurs aspects du simulateur.

Des stations spatiales uniques et un éditeur de vaisseaux

La mise à jour d’“Orbitale” marque un tournant pour No Man’s Sky : elle introduit des stations spatiales générées de manière procédurale, ce qui signifie qu’elles seront différentes à chaque fois. Autre ajout majeur, un éditeur de vaisseaux pour personnaliser votre moyen de transport interstellaire à votre guise. Cependant, une dimension de collecte, d’échange et de récupération de pièces demeure pour maintenir l’aspect d’exploration.

Un système de guilde amélioré

La mise à jour révèle une refonte du système de guilde du jeu, rendant les factions plus intégrales à l’expérience de jeu. Les utilisateurs pourront désormais rencontrer de nouveaux émissaires de guilde dans les stations spatiales, et ainsi, grimper les échelons au sein de leur groupe.

Des améliorations d’interface et de moteur de jeu

L’update “Orbitale” ne se limite pas à ces nouveautés. Elle incorpore également des améliorations d’interface et du moteur de jeu pour une expérience de jeu plus fluide et immersive. Alors, préparez-vous à explorer de nouvelles frontières spatiales avec No Man’s Sky, une aventure qui ne cesse de se réinventer.