La mise à jour No Man’s Sky Interceptor ajoute de nouveaux vaisseaux, des mondes corrompus et améliore la VR

En février, Hello Games déployait une mise à jour pour son jeu No Man’s Sky qui venait améliorer toute l’expérience du jeu en réalité virtuelle (VR), et ce, sur toutes les plateformes. Aujourd’hui, le développeur propose une nouvelle mise à jour qui n’apporte pas uniquement de nouvelles fonctionnalités pour la VR, mais qui vient aussi étendre le lore et introduire de nouveaux éléments. Dans sa dernière extension gratuite en date, baptisée Interceptor, une nouvelle corruption se répand dans tout l’univers, infectant les planètes jusqu’à ce qu’elles redeviennent des mondes violets dans lesquels les cristaux se multiplient, transformant les machines sentinelles en de nouvelles formes et faisant naître de nouveaux ennemis.

No Man’s Sky Interceptor ajoute de nouveaux vaisseaux, des mondes corrompus et améliore la VR

Les joueurs se retrouveront notamment face à des machines imposantes aux allures d’araignées et d’autres, plus petites, ressemblant à des crabes, ainsi que des drones corrompus dans ces nouveaux mondes. Hello Games explique que ce sont les ennemis les plus mortels du jeu à ce jour et que ceux-ci sont bardés d’équipement meurtrier, entre lance-flammes et explosifs. Les joueurs pourront aussi rencontrer d’énormes vaisseaux Sentinel qui devraient être à l’origine de combats dans l’Espace très exigeants. Par ailleurs, cette mise à jour donne aussi l’accès aux joueurs à une variété nouvelle de Starship qu’ils peuvent collecter, de nouvelles techs et de nouveaux équipements, comme la capacité dite du “puits anti-gravité”.

Voilà qui devrait plaire aux joueurs

Sur un plan plus technique, Interceptor apporte une amélioration des graphismes et de nouvelles fonctionnalités pour la réalité virtuelle, parmi lesquelles la prise en charge des contrôles via une interface au poignet. Enfin, cette mise à jour introduit un certain nombre d’améliorations pour la Xbox spécifiquement. Elle a notamment été réalisée pour proposer aux joueurs sur la console de la firme de Redmond un frame rate plus fluide et homogène dans les scènes visuellement complexes.

Interceptor est disponible dès aujourd’hui au téléchargement sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur Nintendo Switch et pour la réalité virtuelle.