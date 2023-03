Le jeu Ghostwire: Tokyo arrive sur Xbox Series X|S le 12 avril. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles missions et de nouvelles cinématiques importantes

Après avoir fait ses débuts sur PlayStation 5 et PC l’année dernière, le jeu Ghostwire: Tokyo se préparer à arriver sur Xbox Series X|S et le Game Pass. Le développeur Tango Gameworks a annoncé tout récemment que le titre arrivera sur la génération actuelle de consoles de Microsoft le 12 avril prochain. Et le même jour, le studio proposera la mise à jour gratuite “Spider’s Thread” sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible. Un jour à marquer dans le calendrier pour les fans, assurément.

Ce DLC vient ajouter un nouveau mode de jeu qui mettra les joueurs au défi de terminer pas moins de 30 niveaux. Pendant votre progression dans ce mode, vous gagnerez de la monnaie virtuelle, monnaie que vous pourrez dépenser pour des améliorations diverses et variées. Cette mise à jour vient aussi ajouter de nouvelles missions, toujours dans ce Tokyo surnaturel largement revisité. Autant de nouvelles possibilités à explorer et à compléter pour les joueurs.

En plus de ce nouveau contenu à proprement parler, le studio ajoutera de nouvelles cinématiques qui donneront davantage d’informations sur l’univers du jeu en lui-même. Ce qui est une très bonne chose quand on sait que certaines critiques pouvaient lui reprocher certains points de scenario assez flous.

Avec cette récente annonce, Ghostwire: Tokyo devient la dernière exclusivité PS5 de Bethesda Softworks à profiter d’une sortie sur Xbox. Avec Deathloop, Bethesda s’était engagé, avant son acquisition par Microsoft, à faire du jeu une exclusivité temporaire pour la PlayStation 5. Ce ne sera donc bientôt plus le cas. Les joueurs pourront être plus nombreux à découvrir ce titre très intéressant. Rendez-vous le 12 avril pour cela.

Descend into the #GhostwireTokyo Spider's Thread Update on April 12, available on PlayStation 5, PC, and for the first time on Xbox Series X|S and Xbox Game Pass! pic.twitter.com/ZeYHBegvPn

