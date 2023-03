Project EGG s’attaque à la Nintendo Switch avec le retro-gaming japonais

La Switch de Nintendo va prochainement accueillir de nombreux jeux micro-ordinateurs japonais grâce à Project EGG (Engrossing Game Gallery).

Impliqué dans la réédition et la distribution de jeux micro-ordinateurs japonais depuis plus d’une vingtaine d’années, Project EGG de D4 Enterprises s’exporte sur Nintendo Switch :

Le développement de “Project EGG for Switch” pour la Nintendo Switch a été lancé sur la base du savoir-faire acquis au fil du temps. Nous développons “Project EGG for Switch” afin de proposer le plus grand nombre possible de titres actuellement disponibles sur “Project EGG” et d’en faire un service dont les fans de jeux rétro seront satisfaits. Nous fournirons plus d’informations sur la date de lancement et les détails autour de Project EGG for Switch à une date ultérieure.

Le retro-gaming japonais a la cote sur les consoles modernes

Pionnier dans le retro-gaming japonais, Project EGG s’est déjà occupé de faire revivre plus de 2000 titres, comme Pico Pico, Hydlide, Record of Lodoss War, Ys ou encore Silpheed, sortis à l’époque sur MSX, PC-9801 et PC-8801 via un système d’abonnement hybride, mais également sur PC (Windows), Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, iOS et Android.