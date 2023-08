No Man's Sky: Echoes, quatrième mise à jour importante pour cette année. Cela sera-t-il suffisant pour faire face au très attendu Starfield ?

Y a-t-il déjà eu un jeu comme No Man’s Sky ? Le jeu était mort lors de son arrivée il y a maintenant sept ans, mais le développeur Hello Games n’a cessé de le mettre à jour depuis lors, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, faisant croître sa popularité jusqu’à lui permettre, aujourd’hui, d’aller bien au-delà des attentes initiales. Pour cela, il y a déjà eu trois mises à jour plutôt conséquentes rien que cette année et les fans peuvent se préparer à une quatrième. Le développeur vient de dévoiler No Man’s Sky: Echoes pour commémorer le septième anniversaire de ce jeu de simulation spatiale tant apprécié.

La mise à jour en question apporte de nouveaux éléments de gameplay très intéressants, comme une course de robots doués de conscience qui promet “une histoire riche et nouvelle” et la possibilité de créer votre propre avatar robot pour les batailles et la collecte de ressources. Attendez-vous aussi à de nombreuses missions centrées sur les robots et tout un tas de ressources liées à collecter et à utiliser pour réaliser vos projets.

Le combat spatial est, lui aussi, encore amélioré, avec un accent mis sur les “grandes batailles spatiales” contre les cargos pirates. Avec Echoes, ceux-ci peuvent se prépare au combat contre d’autres transporteurs, et ce, pour la première fois, ce qui causera des rencontres destructrices vraiment épiques. Il y a aussi de nouvelles mécaniques pour protéger votre flotte des pirates.

Il s’agit là des deux aspects principaux de cette mise à jour, mais cette dernière ne se résume pas à cela. Les joueurs peuvent aussi trouver et échanger des armes, dont la toute récente arme Atlas. Il y a aussi un nouveau musée holographique qui vous permet d’afficher vos découvertes favorites dans votre base pour les montrer aux autres joueurs.

Au-delà des éléments de gameplay, No Man’s Sky: Echoes vient corriger des bugs et améliorer “la qualité, la stabilité et les performances du rendu”. Les joueurs PSVR2 auront aussi un boost des graphismes via un rendu fovéal. Les joueurs Switch, quant à eux, profiteront de l’anti-aliasing pour des visuels plus nets, tant en mode portable que branché.

Bien sûr, il y a une raison derrière le lancement de cette mise à jour par Hello Games, à la fin du mois d’août. No Man’s Sky n’a jamais eu vraiment de concurrence dans son genre, mais le très attendu jeu Starfield de Bethesda arrive le 6 septembre prochain pour tenter de lui faire de l’ombre.