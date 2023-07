Starfield : une anthologie animée pour présenter les systèmes occupés

New Atlantis, Akila City et Néon sont les trois principales villes de Starfield.

Prévu pour le 6 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store), Starfield a été pensé comme une expérience immersive axée sur l’exploration spatiale. Dans la peau d’un astronaute intrépide, les joueurs plongeront au cœur de l’espace profond pour découvrir des mondes inexplorés, des planètes exotiques et des mystères cosmiques captivants. La nouvelle licence de Bethesda promet d’offrir une liberté d’exploration sans précédent. Ils pourront naviguer à travers des systèmes solaires vastes et dynamiques, tout en ayant la possibilité de choisir leur propre destinée dans un univers interstellaire riche en détails et en surprises.

Les systèmes occupés de Starfield

New Atlantis

Dans la capitale de l’Union coloniale, un pilote de livraison nommé Kent aspire à vivre aspire à vivre dans la ville la plus convoitée des Systèmes occupés. Après avoir rejoint l’Avant-garde de l’UC et travaillé d’arrache-pied pour intégrer l’élite de la capitale, Kent se rend compte que les aventures qui l’attendent dans l’espace sont la seule chose qu’il avait vraiment désirée toute sa vie.

Akila City

Vanna est une orpheline de la Guerre coloniale qui ne souhaite qu’une chose : explorer les étoiles… mais son vaisseau en ruines l’en empêche. Elle se lance à la recherche des pièces nécessaires dans toute la ville et rencontre des dangers inattendus alors qu’elle se rapproche pas à pas de son rêve.

Néon

Deux hors-la-loi, Ada et Harper, unissent leurs forces pour survivre en faisant les poches des riches fêtards qui viennent dans la “ville des plaisirs” pour se payer du bon temps. Lorsque Ada se retrouve confrontée à un dilemme moral, elle attire rapidement l’attention de la toute-puissante entreprise Ryujin Industries qui lui offre une opportunité unique… mais à quel prix ?

Starfield et les accessoires Xbox

L’éditeur américain Bethesda s’est associé avec les équipes Xbox de Microsoft pour créer une manette et un casque sans fil aux couleurs de Starfield en édition limitée. La manette comprend des grips latéraux et arrière rappelant les panneaux d’un vaisseau spatial, ainsi qu’un bouton multidirectionnel métallique couleur bronze. Sa surface met en valeur les couleurs de Constellation et arbore un imprimé inspiré des commandes de votre vaisseau, le Frontier. Comme pour les gâchettes de la manette, le casque arbore un micro-couleur bronze au revêtement transparent.