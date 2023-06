Starfield : une liberté sans précédent dans l’espace

Bethesda présente Starfield comme un "bac à sable" nouvelle génération dans les étoiles.

L’ambitieux RPG spatial Starfield va plonger les joueurs en 2330 au sein de Constellation, le dernier groupe d’explorateurs de l’espace à la recherche d’artéfacts rares à travers la galaxie. La mission principale sera d’explorer l’immensité de l’espace avec l’aide du Frontier, un vaisseau personnalisé, pour découvrir des planètes, des factions (amicales ou hostiles), des ressources ou encore une nouvelle faune et flore, tout en bâtissant des avant-postes pour résoudre le plus grand mystère de l’humanité.

A noter que durant le Starfield Direct, l’éditeur américain Bethesda a dévoilé des détails et anecdotes sur le RPG de science-fiction :

L’événement a commencé en nous présentant la personnalisation du personnage, ce qui nous a permis de découvrir des modèles 3D affichant une résolution plus haute que jamais. Nous en avons appris plus sur l’histoire principale du jeu, qui vous enverra en mission pour découvrir les secrets de l’univers. Nous avons également mieux compris comment le titre gère votre équipage et vos compagnons qui vous suivront lors de vos périples et ceux que vous engagerez permettront d’obtenir différents bonus, pour votre vaisseau comme pour votre avant-poste. Et puisque l’on parle de vaisseau, nous avons aussi pu en voir plus sur la construction, la personnalisation et l’amélioration de votre flotte, et comprendre comment Starfield vous laissera naviguer. Des surfaces de plus de 1000 planètes à l’espace qui les sépare, vous n’avez pas fini d’explorer son univers quasi-infini. Le tout est alimenté par une nouvelle technologie, qui a permis de créer des expériences uniques pour chacun, tout en mettant en avant le soin apporté au détail que les joueuses et les joueurs attendent des développeurs.