Starfield : encore un report pour la nouvelle licence de Bethesda

Attendue une première fois le 11 novembre 2022 puis reportée pour le premier semestre 2023, l'exclusivité Starfield de Bethesda pour Microsoft est désormais planifiée pour la rentrée.

L’éditeur américain Bethesda annonce que Starfield prendra son envol le 6 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store). A noter que le premier nouvel univers de Bethesda depuis 25 ans sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Visage incontournable de l’industrie vidéoludique, Todd Howard, game director et producteur exécutif chez Bethesda, annonce la tenue d’un Starfield Direct pour le 11 juin prochain. Cet événement permettra d’en apprendre plus sur les secrets de l’univers :

En juin prochain, nous vous emmènerons dans notre studio et nous vous ferons découvrir le jeu en profondeur lors de notre Starfield Direct. Il y a tant de choses que nous devons encore vous montrer. Le jeu présente de nombreuses caractéristiques que vous attendez de nous, mais il s’agit également d’une expérience unique. Encore une fois, merci à tous pour votre enthousiasme à l’égard du jeu – votre soutien, vos commentaires, nous les lisons tous. Nous savons que vous attendez depuis longtemps de pouvoir jouer à quelque chose de nouveau de notre part. Croyez-le ou non, nous sommes un peu dans le même cas… ce jeu nous est indispensable et nous avons vraiment hâte que vous y jouiez tous.