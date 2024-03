Cette IA de Google peut créer un jeu vidéo pour vous. Des résultats loin d'être aboutis, mais la promesse est grande.

L’IA générative a déjà parcouru un très long chemin en une année. ChatGPT a su époustoufler avec ses compétences textuelles et des programmes comme Midjourney et DALL-E sont parvenus à créer des images impressionnantes à partir de simples prompts textuels. D’autres, comme Sora d’OpenAI, permettent aujourd’hui de générer des vidéos de la même manière.

C’est peut-être pour cette raison qu’il n’est pas (très) surprenant d’apprendre que des chercheurs de Google DeepMind ont créé un logiciel capable de générer des jeux vidéo en 2D. Genie, comme a été baptisée cette application, peut générer pour vous un jeu de plateforme jouable, mais il vous faudra tout de même travailler un peu plus que lorsque vous souhaitez voir Midjourney vous générer une image, par exemple.

Genie est entraîné sur plus de 200 000 heures de vidéos de gameplay de jeux de plateforme, uniquement du contenu accessible publiquement. Ceci a permis d’apprendre à l’intelligence artificielle les bases du design d’un jeu de plateforme 2D ; le bot est même capable de faire la différence entre les éléments jouables et les composants statiques d’arrière-plan et interfaces. Genie s’occupe du dessin, des animations, des images réelles et des descriptions textuelles pour générer un jeu.

Avant que vous ne commenciez à rêver, jetez un œil à certains jeux générés par cette IA. Ces jeux créés par Genie n’arriveront pas de sitôt sur le Nintendo eShop, par exemple. En vérité, ils ont même l’air assez affreux. On dirait plutôt le résultat de quelqu’un qui aurait rêvé jouer à un jeu vidéo : les éléments sont flous, les mouvements rapides et irréguliers et il n’y pas grand-chose à faire pour le joueur. De plus, contrairement à de nombreux projets d’IA, Genie n’est pas franchement utilisable par le grand public. Impossible, à ce stade, de connaître les résultats moyens obtenus ou combien de versions différentes il a fallu pour obtenir les jeux présentés.

Des résultats loin d’être aboutis, mais la promesse est grande

Quoi qu’il en soit, c’est une grande première que Genie. Le modèle va continuer de s’entraîner et s’améliorer, les résultats seront toujours meilleurs. Genie pourra-t-il un jour générer un jeu jouable complet auquel vous aurez vraiment envie de jouer ? Difficile à dire. Sora pourra-t-il un jour générer une vidéo complète qui vaut la peine d’être vue ? Pour l’heure, ces questions restent sans réponse.

Mais ce qui est vrai, c’est que, plus ces technologies s’amélioreront, plus il y aura à s’inquiéter : avec des licenciements déjà très nombreux cette année dans l’industrie du jeu vidéo, on ne peut qu’imaginer les ravages que feraient de telles IA chez les employés.