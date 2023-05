Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch ne verra pas le jour de sitôt, le jeu est désormais repoussé au 14 novembre prochain.

Ce n’est un secret pour personne que la Nintendo Switch montre aujourd’hui les signes de son âge, ce qui rend difficile, délicat à tout le moins, le portage de jeux proposés sur des consoles plus puissantes. Dernier exemple en date d’éditeurs tiers ? Les développeurs du très populaire Hogwarts Legacy ont annoncé tout récemment que la version Nintendo Switch du jeu de simulation de sorcellerie en monde ouvert est une fois encore reportée. Les fans devront patienter plusieurs mois suppémentaires puisque le jeu est désormais attendu pour le 14 novembre prochain.

Ce n’est malheureusement pas la première que ce portage est reporté. Le jeu devait, à l’origine, sortir dans le courant du mois d’avril avant d’être repoussé au 25 juillet. À ce moment-là, tous les portages sur les machines de la génération précédentes avaient subi le même sort, mais les versions Xbox One et PlayStation 4 ont vu le jour entre temps. Le titre avait été initialement lancé sur PS5, Xbox Series X et PC en février.

Les développeurs expliquent que ce report de la version Switch est nécessaire pour leur permettre de proposer aux joueurs la “meilleure expérience possible”. Il sera intéressant de voir comment le jeu se comporte lorsqu’il sera disponible et quelles modifications ont été apportées pour s’accomoder des composants aux performances limitées. Celles et ceux qui voudraient une version portable de Hogwarts Legacy pourront se tourner vers le Steam Deck – le jeu est vérifié pour la console portable de Valve – plutôt que d’attendre six mois.

Malgré certaines controverses, Hogwarts Legacy est un énorme succès pour Avalanche Software et Warner Bros. Games, avec déjà plus de 15 millions de copies vendues et des revenus qui dépassent le milliard de dollars.