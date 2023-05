Hogwarts Legacy : un succès commercial qui ne se dément pas

Plus de 15 millions de copies écoulées et un milliard de dollars de revenus générés pour Hogwarts Legacy.

Malgré le boycott de certains “fans” de la licence Harry Potter, ainsi que des figures de la communauté LGBTQ+, à cause des positions transphobes de l’autrice britannique Joanne Rowling, plus connue sous le nom de plume J. K. Rowling, l’action-RPG en monde ouvert Hogwarts Legacy du studio Avalanche Software, pour le label Portkey Games de Warner Bros Interactive Entertainment, a dépassé les 15 millions d’exemplaires vendus après presque trois mois de commercialisation et a généré pas moins d’un milliard de dollars de ventes mondiales.

As we welcome a new class of students to #HogwartsLegacy, we asked our more experienced witches and wizards to share the things they're most excited for the incoming class to experience. Here's what they said! pic.twitter.com/9VO6KpTEbd

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 6, 2023