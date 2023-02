Hogwarts Legacy a réalisé le plus gros lancement de l’histoire de Warner Bros Games

Warner Bros Games annonce que Hogwarts Legacy s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde entier au cours de ses deux premières semaines de commercialisation et a généré un chiffre d'affaires de 850 millions de dollars.

L’action-RPG en monde ouvert Hogwarts Legacy a dépassé les records de vente sur les trois plateformes sur lesquelles il est actuellement disponible et a battu des records dans le domaine du streaming en devenant le plus grand jeu solo de tous les temps sur Twitch avec 1,28 million de spectateurs simultanés en pic au lancement. Il bat également les records de Warner Bros Games pour l’engagement des joueurs avec 280 millions d’heures de jeu à ce jour. En outre, le nombre de fans de la licence a augmenté de manière générale, avec le Wizarding World Digital qui a enregistré un trafic supérieur de 300% par rapport à la moyenne mensuelle normale de visiteurs uniques au cours des dix premiers jours de février.

“Hogwarts Legacy” has wingardium leviosa-ed Warner Bros. Games’ sales, earning $850 million in global sales and moving more than 12 million units in just its first two weeks post-launch.https://t.co/kSYv9uIFd5 — Variety (@Variety) February 23, 2023

David Haddad, président de Warner Bros Games, a déclaré :

Nous sommes ravis et fiers de voir l’accueil réservé à Hogwarts Legacy par les fans avertis, les nouveaux venus et les critiques du monde entier. L’équipe de développement d’Avalanche Software a créé une expérience incroyable et de grande qualité dans le monde des sorciers, qui concrétise vraiment le fantasme de la vie à Poudlard, et nos équipes d’édition ont mis en œuvre une campagne marketing qui a eu un impact mondial.

Warner Bros Games gâte les fans de Harry Potter avec Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy d’Avalanche Software inaugure une histoire originale, inspirée des livres Harry Potter de J. K. Rowling, qui place les joueurs au centre de leur propre aventure dans le monde des sorciers. Située dans les années 1800, cette aventure invite les joueurs à se lancer dans un voyage épique en tant qu’étudiant de cinquième année à Poudlard, doté d’une capacité rare à exploiter une magie ancienne et puissante. Guidés par le manuel du sorcier et par les instructions uniques des professeurs et d’autres personnages, les fans découvriront un scénario captivant rempli de défis et de mystères passionnants.

Hogwarts Legacy est disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store). Il arrivera sur PS4 et Xbox One le 4 avril prochain, puis sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.