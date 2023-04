Les jeux Final Fantasy Pixel Remaster arrivent sur PS4 et Nintendo Switch le 19 avril

Final Fantasy Pixel Remaster s'offre une date de sortie. Les fans pourront redécouvrir les six jeux de la saga dès le 19 avril.

19 avril. Faites une croix dans votre calendrier et définissez un rappel si vous attendez avec impatience les versions console des jeux Final Fantasy Pixel Remaster depuis que Square Enix les a annoncées en décembre dernier. Les six jeux de la série – le Final Fantasy original ainsi que les II, III, IV, V et VI – arrivent en effet sur PS4 et Nintendo Switch le 19 avril et vous pouvez les acheter tous ensemble ou séparément pour vous (re)plonger dans ces titres.

Square Enix avait lancé ces remasters Pixel Perfect Final Fantasy sur PC et mobile en 2021, avec des nouveaux graphismes 2D conçus pour les écrans HD, avec une bande originale retravaillée et de nouvelles fonctionnalités de gameplay. Les versions console de ces jeux vous donneront aussi l’option de changer, à loisir, entre la bande-son originale et les nouveaux arrangements, ainsi que la police par défaut ou une toute nouvelle réalisée expressément pour cette nouvelle expérience. Si vous voulez simplement jouer sans devoir affronter d’innombrables ennemis pendant vos explorations, vous pouvez désactiver les rencontres aléatoires. Et si vous souhaitez gagner rapidement de l’expérience, il est possible d’activer des options de boots pour gagner quatre fois les points d’expérience.

Vous pouvez précommander dès à présent tout le pack sur le Nintendo eShop pour 74,99 €, mais vous pouvez aussi mettre la main sur les trois premiers jours pour 12 € l’unité et les Final Fantasy IV, V ou VI pour 18 €. Les versions PS4 devraient être disponibles à l’achat un peu plus tard. Quelle que soit la console de votre choix, vous obtiendrez aussi quelques cadeaux bonus (thèmes et avatars) avec votre achat numérique si vous commandez avant le 25 mai.

Square Enix va aussi vendre des versions physiques de ses Pixel Remaster, notamment une édition collector avec des figurines et un artbook au tarif de 274,99 €.