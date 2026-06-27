Harry Potter : ce que le remake HBO peut enfin réparer à Poudlard

La bataille finale de Poudlard a laissé pas mal de frustrés au cinéma. La future série de HBO a une vraie carte à jouer sur cinq points clés.

En bref La série HBO peut élargir la bataille finale

Plusieurs coupes des films ont changé le sens

Le duel final et Fred sont au centre

La future série HBO joue gros sur un point très précis, la bataille de Poudlard. C’est là que les films Warner Bros. ont le plus compressé l’univers, parfois pour des raisons compréhensibles de budget, d’effets ou de durée, parfois au prix de scènes vraiment centrales.

Une bataille trop petite pour un univers aussi vaste

Dans les films, l’affrontement final ressemble surtout à une guerre entre sorciers humains, avec quelques exceptions comme Lupin, Flitwick, les statues animées et quelques géants côté Mangemorts. Le problème, c’est que le livre rappelait autre chose, Poudlard n’est pas peuplé que d’humains.

Les centaures menés par Bane, les elfes de maison, les sombrals et même Buck viennent défendre les lieux. Cette absence n’enlève pas seulement du spectacle. Elle retire aussi une idée clé de Harry Potter, la lutte contre l’élitisme et la pureté du sang portée par les Mangemorts. Voir ces créatures riposter aux côtés des sorciers, c’était le message.

Et il y a le cas Kreattur. Dans le livre, il mène les elfes des cuisines au combat au nom de son maître et de Regulus, avec le médaillon autour du cou. Une vraie boucle de rédemption, totalement absente du film.

Des personnages sacrifiés par la technique

Le remake a déjà un indice intéressant, Peeves sera bien là dans Harry Potter à l’école des sorciers, incarné par Peter Serafinowicz. C’est loin d’être anecdotique. Coupé des films malgré le casting de Rik Mayall, le poltergeist avait disparu faute de budget et de technologie capables de le rendre crédible.

Or sa présence compte surtout à la fin. Dans le livre, Peeves défend son école et balance des gousses de Snargalouf sur les Mangemorts, encouragé par McGonagall. Une scène à la fois drôle, brutale et étonnamment juste pour ce personnage.

Même logique pour Grawp. Dans L’Ordre du Phénix, son rendu visuel était, disons que, très limité. Le film l’a donc laissé de côté pendant la bataille finale. La série, avec plus de temps, peut montrer son retour héroïque face aux géants de Voldemort, et retrouver ce motif cher à la saga, le plus faible sur le papier change pourtant le cours du combat.

Le duel final a perdu son vrai sens

Le film a aussi déplacé le combat entre Harry et Voldemort hors de la Grande Salle, vers un espace beaucoup plus vide. Résultat, une confrontation plus froide, presque déconnectée des autres. Alors que dans le livre, la présence des élèves et des combattants donnait un poids collectif à ce moment.

Plus important encore, la mort de Voldemort a changé de nature. À l’écran, il se désintègre en cendres après le sort de Harry. C’est impressionnant, oui, mais ça le rend presque surhumain. Dans le roman, Tom Riddle tombe simplement au sol, mort, sans cérémonie. Et c’est justement ça qui frappe, malgré tout son délire de grandeur, il n’était qu’un homme.

La mort de Fred, ou le coût humain effacé

Le cas Fred Weasley reste sans doute la coupe la plus douloureuse. Le film choisit de ne pas montrer sa mort. Mauvais calcul, clairement, parce que l’absence rend le choc plus frustrant qu’acceptable.

Dans le livre, une explosion déclenchée par un sort perdu le tue en pleine plaisanterie avec Percy. Harry comprend vite ce qui s’est passé, rejoint ses frères en larmes, puis aide Percy à mettre le corps à l’abri derrière une armure. Cette scène donne un visage concret au prix de la guerre. Elle prépare aussi le basculement vers la Forêt interdite, comme les morts de Lupin et Tonks. Si la série veut corriger quelque chose, c’est peut-être là que ça se joue vraiment.