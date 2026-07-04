Harry Potter sur HBO, ces morts oubliées que la série peut réparer

La future série Harry Potter sur HBO a plus de temps que les films. De quoi rétablir plusieurs morts et destins effacés, avec un vrai poids narratif.

En bref La série HBO aura plus de temps

Plusieurs morts coupées pourraient revenir

Le tome 4 doit être mieux servi

Avec HBO, Harry Potter va enfin avoir ce que les films n’avaient pas, du temps. Entre 8 et 10 heures par saison selon l’estimation avancée, la future adaptation peut remettre en place des morts, des quasi-morts et des conséquences que le cinéma avait lissées, parfois pour tenir le rythme, parfois pour adoucir le choc. Et sur un univers où la mort sert de boussole morale, ce n’est pas un détail.

Plus de temps, donc moins d’excuses

Le contraste est simple. Les films coupaient, compressaient, fusionnaient. La série, elle, pourra revenir vers une version plus fidèle de la bataille de Poudlard, mais aussi restaurer des personnages et des arcs laissés au bord du chemin.

Bon, cela ne veut pas dire qu’il faut tout montrer pour le plaisir de montrer. Mais quand une disparition change le sens d’un personnage ou affaiblit la menace d’un antagoniste, la coupe devient un problème d’écriture, pas juste de minutage.

Le tome 4, grand perdant des films

C’est probablement là que la série est la plus attendue. Bertha Jorkins, supprimée des films, est pourtant centrale dans le retour de Voldemort, après avoir découvert que Barty Crouch Jr était toujours vivant puis livré, sous la torture, des informations cruciales sur le Tournoi des Trois Sorciers. Sa mort compte aussi parce qu’elle nourrit la cruauté du personnage.

Même logique pour Barty Crouch Sr. Dans les livres, sa fin clôt tout un engrenage, l’évasion d’Azkaban, l’échange avec sa femme mourante, l’Imperius, le contrôle par Voldemort, puis l’assassinat par son propre fils après l’usurpation de Mad-Eye Moody. Le film a énormément simplifié tout ça.

Et il manque encore deux pièces. Igor Karkaroff disparaît presque sans explication à l’écran, alors que les livres révèlent son corps retrouvé dans une cabane, caché puis rattrapé pour sa trahison. Quant à Barty Crouch Jr, il ne meurt pas vraiment, mais subit le baiser du Détraqueur, décrit comme pire que la mort. Le montrer redonnerait du poids à cette magie que les films ont finie par banaliser.

La bataille finale a perdu ses blessures les plus nettes

Trois absences sautent aux yeux. Peter Pettigrew d’abord, dont la mort est évacuée dans les films. Dans le livre, sa main métallique offerte par Voldemort l’étrangle quand il hésite à tuer Harry. C’est cruel, mais surtout cohérent, un serviteur jusqu’au bout, et jamais digne de confiance.

Puis Colin Creevey. Coupé très tôt des films, remplacé ensuite dans l’Armée de Dumbledore par Nigel Wolpert, il perd aussi sa fin. Or sa mort dit exactement ce que la guerre a d’aveugle, un gamin minuscule, enthousiaste, trop jeune, emporté quand même.

Enfin Fred Weasley. Le cinéma ne montre que le corps après coup. Les livres, eux, le tuent en pleine blague avec Percy, puis laissent Harry aider à déplacer son corps sans même pouvoir s’arrêter. Cette scène manque parce qu’elle durcit la décision finale de Harry.

Même les seconds rôles racontent quelque chose

Le cas Vincent Crabbe est moins émouvant, mais pas mineur. Dans les films, l’absence de l’acteur a fait basculer sa mort sur Gregory Goyle, avec le Feudeymon dans la Salle sur Demande. Même fonction narrative, oui, mais pas tout à fait la même portée. Réattribuer cette fin à Crabbe remettrait de l’ordre dans le trio qui gravite autour de Drago Malefoy.

Si la série veut justifier son existence, elle a là une piste très claire. Pas seulement refaire Harry Potter, mais rendre à ces morts ce qu’elles avaient perdu, leur sens. Et ça, à moyen terme, dira beaucoup de la vraie ambition du projet.