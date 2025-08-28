Chris Columbus souhaite que la série Harry Potter d’HBO réintègre deux scènes coupées

Le réalisateur des deux premiers films Harry Potter, Chris Columbus, exprime son souhait de voir deux scènes supprimées lors du montage initial être réintégrées dans la future adaptation en série prévue par HBO.

Tl;dr Des scènes majeures ont été coupées du premier film.

La série HBO pourrait réintégrer ces éléments oubliés.

L’adaptation totale pose de nouveaux défis éthiques.

Un regard inédit sur les scènes manquantes

Adapter une saga littéraire aussi foisonnante que celle de Harry Potter pour le cinéma, voilà un défi que même les plus chevronnés d’Hollywood redoutent. Au fil des années, les fans n’ont cessé de pointer du doigt certaines absences notables dans les huit films. Parmi elles, deux passages du tout premier volet, « Harry Potter à l’école des sorciers », continuent de hanter le réalisateur Chris Columbus. L’un concerne l’exclusion totale du poltergeist farceur Peeves, pourtant figure incontournable du château dans les romans. L’autre, un casse-tête autour de potions empoisonnées imaginé par le professeur Rogue lors du climax.

Ces choix d’adaptation, Columbus les regrette ouvertement : « Je n’ai jamais pu intégrer Peeves au film et cela me tient toujours éveillé la nuit », a-t-il confié au micro de la Radio Times. Il évoque également une scène haletante où Hermione et Harry risquent leur vie face à un jeu de logique qui met leurs nerfs à rude épreuve : « C’est un moment brillant que nous n’avons tout simplement pas eu le temps de tourner. »

L’espoir d’une réhabilitation dans la série HBO

Aujourd’hui, l’arrivée d’une adaptation sérielle sur HBO, chapeautée par la scénariste Francesca Gardiner, offre une perspective inédite. Cette fois, chaque livre disposera d’une saison entière – dix heures pour « L’École des sorciers » –, une latitude que le cinéma n’a jamais pu se permettre. Là où les films devaient opérer des coupes drastiques pour tenir en deux heures et demie, la série pourra dérouler le récit dans toute sa richesse.

Pour Columbus comme pour beaucoup de fans, c’est l’occasion rêvée de donner enfin vie aux pans manquants de l’univers :

Peeves, le poltergeist malicieux dont les frasques rythment la vie à Poudlard ;

le fameux puzzle des potions ;

d’autres éléments clés comme la véritable histoire de la carte du Maraudeur.

Nouveaux enjeux et controverses persistantes

Cependant, ouvrir grand les portes à tous les aspects du monde créé par J.K. Rowling soulève aussi quelques questions épineuses. À mesure que l’intrigue avance dans les livres suivants – en particulier dès « La Coupe de Feu » –, certains thèmes apparaissent aujourd’hui plus problématiques : notamment le traitement des elfes domestiques ou encore la représentation controversée du personnage de Rita Skeeter. Sans oublier que l’autrice fait désormais l’objet d’importantes critiques liées à ses prises de position sur les personnes transgenres.

Si cette adaptation promet d’être plus fidèle aux romans et plus généreuse en contenu – comblant peut-être les regrets anciens –, elle n’en demeure pas moins attendue au tournant sur sa capacité à actualiser ou questionner certains messages passés sous silence lors des précédentes adaptations. Une équation ambitieuse pour séduire une nouvelle génération sans froisser l’ancienne.