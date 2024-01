Harry Potter : les modifications de J. K. Rowling que la série doit éviter

La série télévisée Harry Potter de HBO va devoir naviguer à travers les nombreux changements de lore et rétcons de la romancière britannique J. K. Rowling.

Tl;dr Un remake de Harry Potter en série est prévu sur HBO.

J. K. Rowling a apporté plusieurs modifications à l’histoire originale.

Certaines de ces modifications pourraient être ignorées dans la série télévisée .

La série télévisée Harry Potter sera une opportunité de corriger certaines erreurs des films précédents.

Un nouveau regard sur le monde magique de Harry Potter

Le monde de la sorcellerie s’apprête à revivre sous un nouveau jour. En effet, HBO prévoit de réaliser un remake de la célèbre franchise Harry Potter. Cette nouvelle adaptation des livres se présente comme une occasion unique de corriger certaines erreurs présentes dans les films précédents et d’intégrer des détails importants des livres originaux qui n’avaient pas été inclus auparavant.

Des changements discutables

Le monde de Harry Potter, souvent appelé le Potterverse ou le Wizarding World, est si vaste qu’il a été étendu au-delà des sept romans originaux qui ont été divisés en huit films. Toutefois, l’auteur J. K. Rowling a apporté au fil des ans des modifications parfois déconcertantes à l’univers de Harry Potter. Ces changements pourraient être ignorés dans le nouveau remake.

Des modifications à reconsidérer

En 2016, par exemple, J. K. Rowling a confirmé sur les réseaux sociaux que l’oncle de Harry, Vernon Dursley, aurait voté pour le Brexit lors du référendum britannique. Dans un autre registre, Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald a révélé que Nagini, le serpent de compagnie de Voldemort, était autrefois une femme humaine. De plus, l’existence de Delphini, la fille de Voldemort et Bellatrix Lestrange, a été introduite après la franchise de films Harry Potter. Ces modifications, parmi d’autres, pourraient être réévaluées dans le remake.

Un monde magique à redécouvrir

Même si certains aspects de l’univers de Harry Potter sont contestés, l’annonce de ce remake est une nouvelle excitante pour les fans de la première heure. Ce nouveau regard sur l’histoire permettra de redécouvrir le monde de la sorcellerie sous un angle différent, avec peut-être de nouvelles surprises en perspective.