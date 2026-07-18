La série God of War sur Prime Video risque un vrai trou d’air

La production de God of War pourrait ralentir fortement après une blessure de Ryan Hurst sur le tournage. Et le calendrier pourrait en payer le prix.

En bref Ryan Hurst se serait blessé sur le tournage

Une opération pourrait stopper la production

Le planning de reprise paraît déjà compromis

Parfois, le sort d’une grosse série tient à très peu. Un acteur se blesse, une cascade tourne mal, et tout le calendrier commence à vaciller. C’est visiblement ce qui arrive à Prime Video avec sa série God of War.

Un tournage déjà sous tension

L’adaptation de God of War, tirée du jeu vidéo du même nom, est actuellement en production. Sur le papier, on parle d’un projet lourd, donc d’une mécanique où chaque arrêt coûte du temps. Et quand l’incident touche l’interprète de Kratos, ce n’est pas un simple contretemps logistique.

Le nom en question, c’est Ryan Hurst. L’acteur doit incarner Kratos dans la série, et sa blessure pourrait peser bien plus qu’un retard de quelques jours.

Ryan Hurst au centre du problème

D’après TMZ, Ryan Hurst se serait déchiré le biceps en réalisant une cascade sur le plateau. Les détails restent très limités pour l’instant, mais un point ressort déjà, il devrait passer par une opération.

Résultat ? Une pause de production semble inévitable.

On ne sait pas encore combien de temps cet arrêt pourrait durer. Mais ce genre de blessure ne se règle pas en quelques jours, surtout quand elle concerne un rôle physique au cœur d’une série de cette ampleur.

Le calendrier peut rapidement dérailler

Avant cet incident, la production visait apparemment un retour à la mi-août, toujours selon TMZ. Sauf que cette fenêtre paraît déjà beaucoup moins solide, puisque la récupération demandée par l’acteur serait plus longue.

C’est là que l’info devient importante pour vous, même si aucune nouvelle date n’a encore circulé. Une série comme God of War repose forcément sur un planning serré, et quand son visage principal s’arrête, tout le reste suit, ou attend.

Pour l’instant, il faut rester prudent. L’affaire évolue encore, et beaucoup d’éléments manquent, à commencer par la durée exacte de l’interruption. Mais une chose se dessine déjà, la série de Prime Video pourrait prendre un retard bien plus lourd que prévu. Et pour une adaptation aussi attendue, ce n’est jamais anodin.