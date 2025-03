God of War sur Amazon Prime Video : deux saisons commandées avant même le tournage

La plateforme de streaming Amazon Prime Video accélère sur la série télévisée God of War avec deux saisons confirmées sous la direction de Ronald D. Moore.

Tl;dr Ronald D. Moore prend la tête de la série God of War pour Amazon.

Amazon a déjà commandé deux saisons, malgré le fait que le tournage n’ait pas encore commencé.

Amazon Prime Video renforce sa stratégie d’adaptations de jeux vidéo, après le succès de Fallout et Secret Level.

Un projet relancé après des départs inattendus

Annoncée en 2022, l’adaptation de God of War sur Amazon Prime Video semblait en bonne voie sous la direction de Mark Fergus, Hawk Ostby et Rafe Judkins. Cependant, en octobre dernier, les trois créateurs ont quitté le projet, obligeant Amazon à revoir sa stratégie. C’est alors que Ronald D. Moore, connu pour Battlestar Galactica et For All Mankind, a été recruté. Son arrivée a donné un nouveau souffle à la série, et Amazon a rapidement commandé deux saisons, preuve de sa confiance. Malgré les changements, le projet reste fidèle à l’histoire de Kratos et de son fils Atreus, inspirée du reboot de 2018.

Ronald D. Moore prend les commandes malgré un défi de taille

Lors d’une récente interview avec Katee Sackhoff, Ronald D. Moore a confirmé qu’il dirige actuellement l’équipe de scénaristes de la série. Il admet cependant ne pas être un joueur et rencontrer des difficultés à manier les manettes modernes. « Je viens de l’ère des bornes d’arcade », plaisante-t-il, ajoutant qu’il a tenté de jouer sans grand succès. Malgré cela, Ronald D. Moore dispose d’une vaste expérience dans la narration télévisuelle, ce qui rassure les fans inquiets. Son approche pourrait offrir une nouvelle vision de l’univers, plus centrée sur l’histoire et les personnages.

Une stratégie ambitieuse d’Amazon pour conquérir les gamers

Le fait qu’Amazon ait commandé deux saisons avant même le début du tournage témoigne de son ambition. La plateforme de streaming mise gros sur God of War, à l’image de son adaptation de Fallout, saluée par la critique et le public en 2024. Cette stratégie reflète l’objectif d’Amazon Prime Video de devenir une référence pour les adaptations de jeux vidéo. En plus de God of War, la série anthologique Secret Level a également rencontré le succès, confirmant l’intérêt grandissant des spectateurs pour ce type de contenus.

À quoi s’attendre pour la série God of War ?

Même si les détails sur le casting et l’intrigue restent encore flous, l’arrivée de Ronald D. Moore promet une adaptation fidèle à l’esprit du jeu tout en apportant une profondeur émotionnelle. Le parcours de Kratos, marqué par la douleur et la rédemption, offre une base riche pour une série ambitieuse. Les prochains mois devraient apporter des annonces sur le casting et le début du tournage. Une chose est sûre : Amazon Prime Video entend bien s’imposer dans l’univers des adaptations vidéoludiques, et God of War pourrait bien devenir son prochain grand succès.