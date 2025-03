Célébrez le 20ème anniversaire de God of War avec le skin rétro le plus badass de Kratos

Pour célébrer le 20ème anniversaire du célèbre jeu God of War, les joueurs peuvent désormais se parer de la peau rétro la plus impressionnante de Kratos, offrant ainsi un hommage à l'aspect badass du personnage emblématique.

Un anniversaire grandiose pour God of War

Sony honore le 20ème anniversaire de son célèbre jeu God of War en grande pompe. Entre des trésors numériques inspirés de la mythologie nordique, des pièces artistiques à Los Angeles et des vinyles à redécouvrir, les festivités s’annoncent palpitantes.

La collection Dark Odyssey accessible à tous

Le point culminant de ces célébrations est sans doute la peau Dark Odyssey de Kratos, un artefact autrefois difficile à obtenir. Dans God of War II, sa version nécessitait des heures de gameplay éprouvant en mode brutal. Aujourd’hui, il suffit d’être en possession d’une simple copie de God of War: Ragnarök en 2025 pour l’acquérir. La collection Dark Odyssey sera une mise à jour gratuite le 20 mars pour tous les joueurs de God of War: Ragnarök sur PlayStation et PC.

Des goodies et des offres spéciales à foison

En plus de cette mise à jour, une multitude de produits dérivés seront disponibles. Parmi eux, une série d’impressions artistiques, un ensemble de deux livres rétrospectifs sur le développement de la franchise depuis 2005, ou encore un ensemble de 13 vinyles regroupant les bandes-son des deux décennies de Kratos.

D’autre part, une réduction sur les jeux est proposée pour les membres PlayStation Plus Premium et Extra. Ces derniers peuvent ainsi obtenir les trois derniers voyages de Kratos – God of War Ragnarök, God of War (2018) et God of War III Remastered – à prix réduit dans le catalogue de jeux. Les joueurs PC peuvent également acheter God of War (2018) et God of War Ragnarök à prix réduit sur Steam.

Pour plus d’informations sur les goodies d’anniversaire, consultez le blog PlayStation.